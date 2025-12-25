Video / Anel Bećirspahić, suprug preminule porodilje Azre: Inspektor pitao babicu da li je doktor bio pijan

U Kantonalnoj bolnici u Bihaću, u martu 2022. godine, prilikom poroda preminula je 25-godišnja Azra Bećirspahić, kao i njena beba Merjem. Već tri i po godine traje borba Azrinog supruga Anela, da sazna šta se dešavalo kobne večeri. Nadležno Tužilaštvo sada već treći put obustavlja istragu, a o svemu ovome za Avaz TV govorio je upravo Anel Bećirspahić.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

1' - Jasno mi je da neće da rade.

2' - Da li su uradili sve da se dođe do istine, a ne da vještaci donose odluke da skidaju odgovornost sa svih.

4' - Može se natjerati svako da radi svoj posao, malo odeš u zatvor, ali izaći ćeš. Tužilaštvo nije kvalitetno provodilo istragu. Pitali su mi šta će mi dokumentacija, a rekao sam da želim predati u pet zemalja da stručnjaci iznesu mišljenje.

5' - Jasno je da su zakasnili. Kašnjenje nije bilo 15 minuta nego dva sata. Moja žena je iskrvarila bukvalno, stalo joj je srce, dok su se oni počeli zanimati šta joj je. Neprijatelj sam Tužilaštva USK, zbog toga sam i priveden.

7' - Dođe mi da ubijem sve, pa i sebe. To je ona protumačila kao prijetnju i prijavila ga. Uhvatio sam je u nekoliko laži kada je pitao o tome kako je dijete izgledalo kada je rođeno.

9' - Otišao sam i snimao razgovor s babicom, kako ne bi bilo da sam ja nešto uradio što ne treba. Babica je napustila bolnicu dva mjeseca prije penzije.

10' - Preostale tri babice su imale usklađene izjave, a Nesiba je značajno promijenila iskaz. Mislim da je sada rekla veći dio istine.

11' - Prvo je kazala da je dijete bilo blijedo, pa poslije ružičasto, kao živo. Obdukcija je dokazala da je dijete mrtvo rođeno.

13' - Stariji vještaci rade po starim metodama, a mlađi su ocijenili da su nalazi bili patološki.

14' - Bećirspahić se prisjetio i višesatnog razgovora sa doktorima, tada dežurnim Elmerom Žutićem i Amirom Kečalovićem koji su bili prisutni na porodu njegove supruge. Kazao je kako je Kečalović plakao i kako nije puno pričao. Inspektor je pitao da li je Žutić bio pijan, ali ujutro nisam osjetio alkohol.

15' - Rekao sam „neka vam je za pamet, da se ne desi više nikome nikad“ iako je u meni sve ključalo da im oči čupam, da ih šaljem Bogu. Ali nisam, izgleda da sam više dobar nego loš.

16' - Ono što je po prvi put otkrio i pokazao u Avazovom intervjuu jeste to da je pričao sa jednom od porodilja koje su ležale sa Azrom. Esma je rekla "eto policije, šta ćemo sad?". Doktor je rekao da svi moraju u sobu i da se zaključa odjel.

17' - Porodilja je potvrdila i to da su babice jedna drugu krivile za ono što se dogodilo.

- A navečer su zvali na neonatologiju kad je beba već bila mrtva i uvijek dobacivalie jedna na drugu krivnju. Nije ona druga je, ta druga govori nisam ja Esma je i pitali su ko je pratio dječiji CTG, napisala je porodilja.

18' - 90 posto moj pritvor nije bio opravdan, dokazalo se da je žena lagala.

19' - Ne tražim da me narod podupre u lošim stvarima.

20' - Hadžija je budala bio, ubio nekoliko ljudi, ja da sam na njegovom mjestu posjetio bih one što su ga tamo strpali.

21' - Bećirspahić je govorio i o tome kako mu nisu dali kompletnu dokumentaciju i spornom CTG snimku za koji sada sumnja čiji je. Tužilaštvo je zaštićeno.

22' - 27 dana sam bio u pritvoru zbog jedne izjave.

23' - Kada sam uzeo CTG snimke vidim fale dva, fali sa poroda i fali ovaj prije poroda. Zašto fale? Kako se to moglo desiti? A kako ih imam na broju? Dva su kopirali. Tu su samo dva, a ne četiri.

25' - Nisam htio da odem kod postupajućeg tužioca, otišao sam kod glavne tužiteljice, rekao sam da mi se ne živi. Rekla mi je da predam žalbu, vidio sam da fale dva dokumenta. Rekao sam da se ne bojim smrti.

26' - Dala mi je ceduljicu i rekla da napišem šta mi treba. Poslije sat su me nazvali.

27' - Nisam glup. Došao sam u prostoriju i rekli su da nisu mogli naći dokumente.

28' - Padao sam u nesvijest, nisam mogao pronaći dokumente.

29' - U bolnici su mi lagali da nema originalnih dokumenata. Kasnije sam dobio drugo obustavljanje istrage.

30' - Rekli su mi put rekli da smo poslali, rekao sam da ne bih da taj tužilac radi. Ona je rekla da će ga po službenoj dužnosti smijeniti. Nasmijala mi se na pitanje postoji li neka sankcija za tužioca.

32' - Ne može dijete tek tako biti u onakvom stanju. Zašto su ubrzavali tih 16 ili 26 minuta porođaja, zašto se rezala?

33' - Ništa ne bih posumnjao da nije bilo medicinskih sestara.

34' - Nema časnih tužilaca. Mislim da su zamijenili CTG zapis od žene i djeteta.

36' - Oni mogu podvaliti, pišu ručno datum i vrijeme.

38' - Oklijevalo se do 2:20. Bez zaustavljanja krvarenja nije mogla ostati živa, piše u vještačenju.

40' - Zašto staju na stranu tužioca? Zato što su isti kao oni. Da je Beograd rekao da niko nije kriv, ne bih rekao ništa.

41' - Nema svjedoka i ne možeš ništa učiniti, jel?

43' - Izjava patologa se ne spominje u vještačenju. Ovaj spis je kupus-salata.

44' - Vidjet ćemo šta će uraditi Federalni tužilac, ali mislim da neće puno. Problematičan sam, ali nisam previše.

45' - On je kazao kako ne planira da se sveti i da, kako kaže, pobije te ljude. Lakše se zaštiti kada si kriminalac.

46' - Ovo je država kriminala. Volio bih da ustanem i da nema ovog inata.

47' - Ne znam hoćul igdje moći raditi, bio sam student generacije, ali kada vidite da nema kolegijalnosti šutite. Nisam htio sakriti da sam bio u pritvoru, rekao sam to odmah u firmi. Nisam u politici, da jesam sačekala bi me direktorska pozicija poslije pritvora.

49' - Ako zaprijetim ubistvom, zahtijevam da me se uhapsi. Nisam kauboj, ne može se boriti za pravdu i tako se ponašati.

50' - Tužioci se ne diraju, na vikendicama se dogovaraju presude.

51' - Tužilaštvo mi je prijetilo.

53' - Ne možeš se baviti ovim ako nisi spreman da umreš.

56' - Bećirspahić je kazao kako će jednog dana samo prestati da govori jer „car je go, a svi ostali šute“.

- Ja ne bih mogao živjeti sam sa sobom da nisam saznao istinu. Sad je na meni šta ću sa tom istinom. Ja ću se potruditi da živim, ali ne znam kako kad me izazivaju, kazao je Bećirspahić.

60' - Znao sam imati neprijatne razgovore. Nisam imao problem sve do lažne izjave.

61' - Oni koji su više krivi, od njih se može više saznati.

62' - Ovdje budućnost nema, šaljite djecu vani. Čovjek je stvoren da bude grešan, uvijek će neko biti psihopata, ali moramo reagovati.

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