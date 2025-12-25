Zvaničnik SDS-a upozorava: Kompromitovani izbori, potrebni skeneri i kontrola

Visoki funkcioner SDS-a i načelnik Lopara Rado Savić rekao je da odluka CIK-a o ponavljanju glasanja potvrđuje sumnje da su izbori bili kompromitovani i da su potrebni skeneri i jača kontrola.

Očekuje drugačiji rezultat na ponovljenim izborima i tvrdi da kandidat opozicije Branko Blanuša ima šansu da preokrene ishod.

Rado Savić ocjenjuje da je odluka CIK-a da poništi rezultate na dijelu biračkih mjesta potvrda sumnji u regularnost izbornog procesa.

Kaže da je dobro što je CIK poništio izbore na tom broju biračkih mjesta, ali smatra da je možda bilo osnova da se izbori u potpunosti ponište u najmanje četiri lokalne zajednice.

Savić navodi da je za to da se poništavanje proširi na svih 17 opština i da se izbori ponove, “bez ikakvog straha”. Tvrdi i da je, zbog male razlike, šansa Branka Blanuše velika da preokrene rezultat na ponovljenom glasanju.

Govoreći o pripremama za izbore 2026. godine, Savić poručuje da se opozicija, prije svega SDS, ne smije pouzdati da će biti uvedene izborne tehnologije, već da već sada treba raditi na pripremi oko 5.000 ljudi koji bi, kako kaže, pomogli da se zaštiti izborna volja.

Ocjenjujući Vladu Save Minića, Savić je naziva “polovnom” i tvrdi da u njoj nema novog impulsa i energije. Kao primjer problema u realizaciji navodi energetiku i upravljanje resursima, tvrdeći da je Republika Srpska od izvoznika došla u situaciju da i uvozi električnu energiju, te da se odgovornost prebacuje između najviših funkcionera.