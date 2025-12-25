Šta se dešava u Federaciji BiH: Drastičan pad fiskalnog prometa

Fiskalni promet u Federaciji Bosne i Hercegovine je za godinu dana drastično smanjen, i to za oko 325 miliona KM, pokazuju podaci Poreske uprave FBiH.

U ovim podacima se navodi da je 30. novembra ove godine na području Federacije BiH instalirano ukupno 109.628 fiskalnih uređaja, putem kojih je u novembru 2025. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.575.606.043 KM.

Veći broj fiskalnih uređaja

"U odnosu na 30. novembar 2024. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.507, a evidentirani promet u novembru 2025. godine je manji u odnosu na novembar 2024. godine za 325.285.238 KM", navode iz Poreske uprave FBiH.

Najveći pad je zabilježen u Kantonu Sarajevo, i to oko 31 odsto.

U najvećem kantonu u Federaciji BiH je za godinu dana zabilježen pad od skoro 100 miliona KM.

U svim sarajevskim opštinama zabilježen je pad fiskalnog prometa, a najveći pad je u onoj opštini koja ima najveći promet, a to je Ilidža.

Tamo je zabilježen pad od 46,7 miliona KM, dok je u opštini Novi Grad Sarajevo zabilježen pad od 17,6 miliona KM.

Semir Efendić, načelnik opštine Novi Grad Sarajevo, rekao je da se detaljnija analiza uzroka ovog drastičnog pada prometa može napraviti metodom posmatranja parking-prostora, prilaznih puteva i samih tržnih centara u Istočnom Sarajevu, Doboju i Zvorniku svake nedjelje.

Time je aludirao na neradnu nedjelju i kako kupci iz FBiH idu u manji bh. entitet - RS kako bi nedjeljom obavili kupovinu ukoliko nisu stigli ranijih dana.