Nadbiskup vrhbosanski Tomo Vukšić za "Avaz": Šaljemo poruke mira, oprosta, dobrote...

Vjernici katoličke vjeroispovijesti danas obilježavaju najradosniji kršćanski blagdan – Božić. O emocijama koje ni teška i izazovna vremena u svijetu i domovini ne mogu prigušiti, ali i iznevjerenim očekivanjima o stabilnijoj, prosperitetnijoj, evropskoj BiH, na isteku 2025. godine za „Avaz“ govori nadbiskup vrhbosanski, monsinjor Tomo Vukšić.

Snažan poziv

- Božić je blagdan kojim se kršćani sjećaju rođenja Isusa Krista, Bogočovjeka i spasitelja svijeta. Čine to s vjerom i dubokom zahvalnošću Božjemu milosrđu. Uz to, Božić je svetkovina kojom se proslavlja susret i zagrljaj Boga i čovjeka, koji se dogodio u Isusu Kristu. Božić je stoga kao takav snažan poziv svakom čovjeku da pođe u susret Bogu i njegovoj dobroti, te da u zagrljaju Božje ljubavi živi s drugim ljudima, kao svjedok dobrote i prijateljstva, kao svjedok Božje ljubavi i uzajamne solidarnosti, povjerenja i pomirenja s drugim ljudima – kazao nam je Vukšić.

Dodaje da je to poruka koja vrijedi za svakog čovjeka, ponajprije za kršćane, ali i za sve ljude.

Oprost i dobrota

- Božić, posebice po svojim vrednotama koje donosi i po porukama koje iz njega proizlaze, nije samo kršćanski blagdan, nego i općeljudski, zato što su te vrednote zajedničke svim ljudima - život, mir, pomirenje, prijateljstvo, solidarnost, oprost, dobrota. To su stalne poruke Božića svim ljudima - katolicima i onima koji to nisu – naglašava nadbiskup Vukšić.

Građani BiH ispraćaju još jednu turbulentnu godinu, koju su obilježile krize, strahovi, odlazak ljudi, neispunjena obećanja i iznevjerena očekivanja da ćemo postati stabilnija i prosperitetnija država, bliža Evropskoj uniji. Te pojave, kaže naš sagovornik, uvjetuju život ljudi u Bosni i Hercegovini.

EU nije karitativna ustanova

- Godina, koja se primiče svome kraju bila je nastavak onoga što se zbivalo u prethodnom razdoblju. A u traženju rješenja, cijelo društvo bi trebalo shvatiti, posebice oni koji su izabrani da donose odluke, da EU nije karitativna ustanova. Ona u svoje članstvo ne prima iz sažaljenja, nego je pravno uređena zajednica država, pa proces europskih integracija, osim što je uvijek posljedica želje novih članica, ima svoje preduvjete koje svaki kandidat treba ispuniti da bi se toj uređenoj zajednici mogao priključiti – poručuje vrhbosanski nadbiskup, monsinjor Tomo Vukšić.