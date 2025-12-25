Goraždanski župnik Josip Tadić nakon mise u crkvi Drinskih mučenica: Sav smisao našeg života je biti čovjek

Božićna misa održana je danas i u crkvi Blaženih drinskih mučenica u Goraždu. Misu je predvodio goraždanski župnik Josip Tadić, a prisustvovali su joj malobrojni vjernici katoličke vjeroispovijesti iz ovog grada.

- Nema nas puno, ali smo radosni. Nije veličina u velikoj župi – kazao nam je Tadić.

On je istakao da je univerzalna poruka Božića - biti čovjek.