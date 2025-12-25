Goraždanski župnik Josip Tadić nakon mise u crkvi Drinskih mučenica: Sav smisao našeg života je biti čovjek

Božićna misa održana je danas i u crkvi Blaženih drinskih mučenica u Goraždu. Misu je predvodio goraždanski župnik Josip Tadić, a prisustvovali su joj malobrojni vjernici katoličke vjeroispovijesti iz ovog grada.
- Nema nas puno, ali smo radosni. Nije veličina u velikoj župi – kazao nam je Tadić.
On je istakao da je univerzalna poruka Božića - biti čovjek.
- Sav smisao našeg života je biti čovjek. I to je ono što se ne može naučiti ni u školi, ali se može od kuće ponijeti i kroz život njegovati i usavršavati. Zapravo, to je najvrijednije, sve se na tome temelji. Dobio sam dosta lijepih čestitki i od drugih, od Bošnjaka i pravoslavaca. Kad meni neko čestita Božić to je zapravo čestitka cijeloj ovoj našoj maloj zajednici. I zapravo, sve se temelji na tome. Ako ja poštujem tebe, to je dobra pretpostavka da ćeš isto ti učiniti prema meni. Poštivanje je jedna jako lijepa gesta koju ja njegujem. Ja sam odrastao u sredini gdje su moji prijatelji iz djetinstva bili Bošnjaci i mi smo se zajedno igrali, zajedno odrastali, zajedno smo se učili kositi s onom starinskom kosom ... Sad kad se toga prisjetim … evo, toga nam ljudi treba. Ova zemlja je toliko lijepa, ja je smatram svojom domovinom. I ovaj grad smatram svojim gradom, bez obzira što sam rođen u Zavidovićima. Mene je služba ovdje poslala i ja sam to svim srcem prihvatio. I ovaj grad, i ove ljude, sa svim vrlinama, sa svim nedostacima – poručio je Tadić.