UIO žestoko odgovorila Poreznoj upravi FBiH zbog elektronskog potpisa

Porezna uprava je obavijestila obveznike da se trenutno kvalificirane elektronske potvrde izdate samo od strane kompanije "Halcom" D.D. Ljubljana i "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo mogu koristi u okviru e-poslovanja sa Poreznom upravom Federacije BiH.
PU ih ne priznaje
Ovi elektronski potpisi se plaćaju za razliku od elektronskih potpisa UIO BiH i IDDEEA-e koji su besplatni, ali ih PU za sada "ne priznaje".
"Uprava za indirektno oporezivanje smatra da je nedopustivo da se privredna zajednica u BiH, kao i sva fizička lica, koja su već pribavila digitalnu kvalifikovanu potvrdu UIO, zbog nespremnosti Poreske uprave Federacije BiH, dodatno izlažu troškovima za nabavku novih digitalnih kvalifikovanih potvrda od drugih ovjerilaca u Bosni i Hercegovini", naveli su.
Javnost podsjećaju da je UIO u maju 2021. godine postala certifikovano tijelo za izdavanje digitalne kvalifikovane potvrde u BiH, nakon što je ispunila sve međunarodne standarde sigurnosti, te je rješenjem Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH upisana kao prvi državni kvalifikovani ovjerilac u BiH.
"Do danas je UIO izdala nešto više od 22.000 digitalnih kvalifikovanih potvrda u BiH, a iste se uspješno koriste čak i u nekim zemljama u regiona", istakli su.
Navode da je u prethodnih nekoliko godina UIO održala više sastanaka sa Poreznom upravom FBiH, uz pisanu i telefonsku korespodenciju, i svakom prilikom je nadležnima u PU FBiH pojašnjeno šta moraju uraditi u svom informacionom sistemu kako bi poreski obveznici koji su dobili kvalifikovanu elektronsku potvrdu od UIO, istu mogli koristiti i kod ove entitetske poreske uprave.
"Nažalost, do danas PU FBiH nije prilagodila svoj informacioni sistem na način kako je to zakonski predviđeno", dodali su.
Ne posjeduju JMB
Kvalifikovane elektronske potvrde koje izdaje UIO u svojoj strukturi ne posjeduju JMB fizičkog lica, imaoca kvalifikovane elktronske potvrde, kako je to i propisano podzakonskim aktima UIO.
"Prilikom uvođenja elektronskih usluga UIO se sama susretala sa ograničenjima obrade ličnih podataka (posebno JMB), u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o jedinstvenom matičnom broju, te iz tog razloga kvalifikovana elektronska potvrda UIO ne posjeduje JMB fizičkog lica, a što u ovom trenutku zahtijeva PU Federacije BiH. U posljednjem aktu UIO, koji je 04.12.2025. godine poslan Ministarstvu saobraćaja i komunikacija BiH, a putem istog i PU FBiH, ukazano je još jednom da UIO podržava inicijativu rješavanja ovog problema i ukoliko postoji zadovoljavajuće formalno pravno rješenje koje je u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o jedinnstvenom matičnom broju (uz prethodno pribaljeno pozitivno mišljenje nadležnog tijela – Agencije za zaštitu ličnih podataka od strane PU Federacije BiH), UIO će biti na raspolaganju za svaki vid dalje suradnje", soopćeno je iz UIO.
Nakon saopštenja Porezne uprave FBiH, iz UIO postavljaju pitanje kako ostala dva ovjerioca (Halcom i BH Pošta) za izdavanje digitalne kvalifikovane potvrde u BiH mogu koristiti JMB fizičkih lica na svojim kvalifikovanim elektronskim potvrdama i da li svi imaju pribavljeno pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH!?