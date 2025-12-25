UIO žestoko odgovorila Poreznoj upravi FBiH zbog elektronskog potpisa

Porezna uprava je obavijestila obveznike da se trenutno kvalificirane elektronske potvrde izdate samo od strane kompanije "Halcom" D.D. Ljubljana i "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo mogu koristi u okviru e-poslovanja sa Poreznom upravom Federacije BiH.

PU ih ne priznaje

Ovi elektronski potpisi se plaćaju za razliku od elektronskih potpisa UIO BiH i IDDEEA-e koji su besplatni, ali ih PU za sada "ne priznaje".

"Uprava za indirektno oporezivanje smatra da je nedopustivo da se privredna zajednica u BiH, kao i sva fizička lica, koja su već pribavila digitalnu kvalifikovanu potvrdu UIO, zbog nespremnosti Poreske uprave Federacije BiH, dodatno izlažu troškovima za nabavku novih digitalnih kvalifikovanih potvrda od drugih ovjerilaca u Bosni i Hercegovini", naveli su.

Javnost podsjećaju da je UIO u maju 2021. godine postala certifikovano tijelo za izdavanje digitalne kvalifikovane potvrde u BiH, nakon što je ispunila sve međunarodne standarde sigurnosti, te je rješenjem Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH upisana kao prvi državni kvalifikovani ovjerilac u BiH.



