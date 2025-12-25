Trebamo učiti na grešci koju je napravila Srbija: Južna interkonekcija ne smije biti predmet političkog lešinarenja

Predstavnici Ambasade SAD su tokom sastanka s političkim liderima u Federaciji BiH u utorak jasno poručili da se projekt Južne interkonekcije ne smije vezivati za bilo kakve političke ustupke bilo kojim akterima u BiH, odnosno da ne smije niko politički profitirati ucjenjujući podršku ovakvom projektu.

U BiH, gdje često funkcionišu stvari na principu „daj ti meni ovo, pa ću ja tebi ovo“, zaista ovo može biti veliki izazov.

Ruski plin

Nedoraslost političkih lidera da shvate ozbiljnost poruka koje dolaze direktno od Trampove administracije mogla bi biti kobna po Bosnu i Hercegovinu.

Jer ovo nije samo stvar dobrih odnosa BiH i SAD, nego pitanje koje bi već za dvije godine moglo biti egzistencijalno, jer Evropska unija najavljuje potpunu zabranu uvoza ruskog plina, koji do nas stiže upravo preko Evropske unije, što bi praktično značilo i gašenje Turskog toka, jedinog dotoka plina u BiH. Štetu bi osjetili svi, od domaćinstava, do privrede koja ima jeftiniji energent.

Svaka naznaka opstrukcije, pa čak i pokušaj opozicionog lešinarenja na ovoj temi, mogla bi biti kobna za Bosnu i Hercegovinu, jer Sjedinjene Američke Države neće čekati i moliti nas da investiraju svoj novac ovdje. Sigurno da ima neko drugi koji je zainteresiran da bez ikakvih opstrukcija omogući investiciju.

Trampov zet

Ako sami politički lideri nisu svjesni toga, mogu da se ugledaju na primjer iz Srbije, gdje je Džered Kušner (Jared Kushner), zet Donalda Trampa (Trump) odustao od izgradnje Trump Towera na području nekadašnje zgrade Generalštaba u Beogradu. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 750 miliona eura.