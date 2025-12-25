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EGZISTENCIJALNO PITANJE

Trebamo učiti na grešci koju je napravila Srbija: Južna interkonekcija ne smije biti predmet političkog lešinarenja

Nedoraslost političkih lidera da shvate ozbiljnost poruka koje dolaze direktno od Trampove administracije mogla bi biti kobna po BiH

Južna interkonekcija: Američki plin. Screenshot

Piše: Sedin Spahic

25.12.2025

Predstavnici Ambasade SAD su tokom sastanka s političkim liderima u Federaciji BiH u utorak jasno poručili da se projekt Južne interkonekcije ne smije vezivati za bilo kakve političke ustupke bilo kojim akterima u BiH, odnosno da ne smije niko politički profitirati ucjenjujući podršku ovakvom projektu.

U BiH, gdje često funkcionišu stvari na principu „daj ti meni ovo, pa ću ja tebi ovo“, zaista ovo može biti veliki izazov.

Ruski plin

Nedoraslost političkih lidera da shvate ozbiljnost poruka koje dolaze direktno od Trampove administracije mogla bi biti kobna po Bosnu i Hercegovinu.

Jer ovo nije samo stvar dobrih odnosa BiH i SAD, nego pitanje koje bi već za dvije godine moglo biti egzistencijalno, jer Evropska unija najavljuje potpunu zabranu uvoza ruskog plina, koji do nas stiže upravo preko Evropske unije, što bi praktično značilo i gašenje Turskog toka, jedinog dotoka plina u BiH. Štetu bi osjetili svi, od domaćinstava, do privrede koja ima jeftiniji energent.

Svaka naznaka opstrukcije, pa čak i pokušaj opozicionog lešinarenja na ovoj temi, mogla bi biti kobna za Bosnu i Hercegovinu, jer Sjedinjene Američke Države neće čekati i moliti nas da investiraju svoj novac ovdje. Sigurno da ima neko drugi koji je zainteresiran da bez ikakvih opstrukcija omogući investiciju.

Trampov zet

Ako sami politički lideri nisu svjesni toga, mogu da se ugledaju na primjer iz Srbije, gdje je Džered Kušner (Jared Kushner), zet Donalda Trampa (Trump) odustao od izgradnje Trump Towera na području nekadašnje zgrade Generalštaba u Beogradu. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 750 miliona eura.

Kušner odustao od izgradnje Trump Towera. RSE

Kako je navedeno, odluka je donesena iz poštovanja prema građanima Beograda i Srbije, uz obrazloženje da „značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dijele“. Ovaj prijedlog je od samog starta nailazio na veliki otpor opozicije, a sve je kulminiralo kada je mimo procedura poništen status spomenika kulture, zbog čega su ministar kulture Nikola Selaković i još nekoliko osoba dobili optužnice.

 Razlika u projektima

Projekt u BiH i Srbiji se razlikuje u tome što je naš egzistencijalno važan, dok je u Srbiji bio samo još jedna prilika za investicije, ali je savršen primjer kako negativna kampanja može da otjera investitora i poruka da se to može desiti i negdje drugdje.

# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# BIH
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