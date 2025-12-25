Vlada USK upriličila prijem za najbolje studente univerziteta u Bihaću i Sarajevu

Vlada Unsko-sanskog kantona (USK) želi da znanje i izvrsnost mladih budu temelj budućeg razvoja Krajine i Bosne i Hercegovine, poručeno je danas s prijema koji je premijer USK Mustafa Ružnić organizovao za dobitnike najviših studentskih priznanja sa univerziteta u Bihaću i Sarajevu.

Jasna poruka

Prijemu su prisustvovali i predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona sa zastupnicima Fatkom Kulenovićem i Azharom Sejarićem, kao i ministri u Vladi USK Sanela Zećirević, Denis Osmankić, Almir Zulić, Edvin Odobašić i Edvin Alijanović.

Ružnić je istakao je da je Vlada USK ovim prijemom željela poslati jasnu poruku da računa na mlade, obrazovane ljude te da je obaveza institucija stvarati bolje uslove za njihov ostanak i profesionalni razvoj.

- Vlada je odlučila ovim prijemom najboljih studenata poslati poruku da računa na naše mlade ljude i da moramo stvarati bolje uvjete za njihov rad i napredovanje, uz jasnu poruku da je znanje najbolja valuta za budućnost. Obrazovani, uspješni i vrijedni mladi ljudi najbolja su slika Krajine. Svojim trudom i rezultatima iznova dokazuju da su ponos svojim roditeljima i cijeloj našoj Krajini. - kazao je Ružnić u razgovoru s mladim uzvanicima.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Denis Osmankić naglasio je da je zadržavanje mladih i obrazovanih ljudi jedan od ključnih izazova, ali i prioriteta kantonalne vlasti.

Bolja budućnost

- Ostajte u našoj zemlji. Želimo stvoriti ambijent u kojem će svi ti ljudi ostajati ovdje i zajedno s nama raditi i graditi bolju budućnost Bosne i Hercegovine. - poručio je Osmankić.

Dobitnici priznanja istaknuli su da im ovakva podrška predstavlja snažan motiv i potvrdu da se znanje i trud prepoznaju i cijene. Bekir Gromilić, dobitnik Povelje rektora Univerziteta u Bihaću, naglasio je da priznanja imaju poseban značaj za studente.

- Ovo je za nas jako bitno jer nam se šalje poruka da se znanje cijeni i da vrijedi ulagati napor, trud i vrijeme. Nije lako kroz tri ili četiri godine održavati isti intenzitet studiranja i stjecanja znanja. - rekao je Gromilić.

Iz Vlade Unsko-sanskog kantona poručeno je da će i u narednom periodu nastaviti s mjerama i programima podrške mladima, obrazovanju i izvrsnosti, s ciljem stvaranja perspektivnog i stabilnog društva u Krajini.