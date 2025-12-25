TI BiH poziva nadležne pravosudne institucije da ispitaju navode o masovnim izbornim prevarama u RS

Transparency International u BiH poziva nadležne pravosudne institucije da ispitaju dokaze koje je prikupila Centralna izborna komisija BiH o masovnim izbornim prevarama koje se već nekoliko izbornih ciklusa ponavljaju po istom obrascu.

CIK BiH je na jučerašnjoj sjednici poništio prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta i iznio skandalozne informacije o masovnoj krađi identiteta i dopisivanja glasova birača koji nisu izašli na izbore, saopćio je Transparency International.

Falsifikovanje potpisa

Konkretno, na spornim mjestima utvrđeno je falsifikovanje potpisa birača, a većinom se radilo, kako se navodi u odluci o poništenju izbora, o “očiglednim krivotvorinama koje i laik može prepoznati” i slučajevima gdje je evidentno da su iste osobe ostavljale dva ili više potpisa.

Na sjednici je rečeno da bi za detaljniju analizu bilo potrebno puno više vremena, a treba podsjetiti da je isti obrazac masovne krađe glasova ranije dokazan brojnim sudskim presudama kroz svjedočenja birača koji nisu izašli na izbore a njihov identitet je bio zloupotrijebljen.

TI BiH je još ranije objavio analizu distribucije glasova u odnosu na izlaznost, koja je pokazala značajan porast udjela glasova kandidata vladajuće koalicije na biračkim mjestima koja su prikazala neprirodno visoku izlaznost.

Osim toga objavljena je i analiza izlaznosti u različitim intervalima na osnovo dodatnih podataka CIK-a, a na nekim biračkim mjestima ispalo je da je svake 53 sekunde glasao jedan glasač.

Ti statistički podaci zahtijevali su dalju istragu i prikupljanje konkretnih dokaza, a treba istaći da je CIK proveo značajan postupak utvrđivanja povrede izbornog prava u kojem su urađena grafološka vještačenja na 270 biračkih mjesta.

Tom prilikom osim birača čiji su potpisi falsifikovani, pronađeno je više od 2000 glasača koji su potpisani iako nemaju nijedan važeći lični dokument.

Grafološka analiza

Na jučerašnjoj sjednici je rečeno da za takve osobe IDDEEA nije ni mogla dostaviti uzorke potpisa kako bi se uradila grafološka analiza. Ovdje treba istaći da je i ranije upozoravano da neažurni birački spiskovi ostavljaju ogroman prostor za takve izborne manipulacije jer se u njima vodi veliki broj ljudi koji je napustio BiH.

- Uprkos takvim pojavama posmatrači i članovi biračkih odbora u zapisnike su unijeli svega 13 primjedbi na izborni proces što otvara brojna druga pitanja. Važno je napomenuti da su i ranije uočene pojave trgovine biračkim odborima, od strane političkih partija, a u brojnim sudskim postupcima za izborne prevare koje je pratio TI BiH posmatrači su često i svjedočili da nisu vidjeli ništa sporno iako je na Sudu dokazano da su masovno dopisivani glasovi birača nisu glasali pa čak i onih koji su preminuli prije izbora i nisu izbrisani iz biračkog spiska. Zbog toga ponovo je važno istaći značaj uvođenja izbornih tehnologija za identifikaciju birača i brojanje glasova jer je veliki broj građana izgubio povjerenje u ovakav izborni proces - navodi se u saopćenju za javnost TI u BiH.