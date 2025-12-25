NiP-ov Avdija Hasanović više nije direktor Bazena Otoka

Dva dana nakon što je se bivši direktor JP Olimpijski bazen Otoka Avdija Hasanović (NiP) ponašao kao direktor, iako mu je istekao mandat, donesena je odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora koji nije iz reda uposlenika.
KRAJ AGONIJE
Na sjednici je i s mjesta predsjednice Nadzornog odbora smijenjena Amela Mustafić
Avdija Hasanović. Avaz
Dva dana nakon što je se bivši direktor JP Olimpijski bazen Otoka Avdija Hasanović (NiP) ponašao kao direktor, iako mu je istekao mandat, donesena je odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora koji nije iz reda uposlenika.
To je odlučeno na današnjoj sjednici Nadzornog odbora, a samim time je poništen raniji konkurs za direktora te će biti raspisan novi.
Na sjednici je i s mjesta predsjednice Nadzornog odbora smijenjena Amela Mustafić.
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