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KRAJ AGONIJE

NiP-ov Avdija Hasanović više nije direktor Bazena Otoka

Na sjednici je i s mjesta predsjednice Nadzornog odbora smijenjena Amela Mustafić

Avdija Hasanović. Avaz

S. S.

25.12.2025

Dva dana nakon što je se bivši direktor JP Olimpijski bazen Otoka Avdija Hasanović (NiP) ponašao kao direktor, iako mu je istekao mandat, donesena je odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora koji nije iz reda uposlenika.

To je odlučeno na današnjoj sjednici Nadzornog odbora, a samim time je poništen raniji konkurs za direktora te će biti raspisan novi.

Na sjednici je i s mjesta predsjednice Nadzornog odbora smijenjena Amela Mustafić.

# OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA
# AVDIJA HASANOVIĆ
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