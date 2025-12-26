Žarko Varajić: 74. godišnjica rođenja legendarnog kapitena KK Bosna

Na današnji dan 1951. godine, u crnogorskom gradu Nikšiću rođen je Žarko Varajić, legendarni regionalni košarkaš. Dugo je bio kapiten sarajevske Bosne, a igrao je i za reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije s kojom je osvojio olimpijsko srebro u Montrealu 1976., evropsko zlato 1977. u Belgiji i bronzu 1979. u Italiji.
Kao član čuvene generacije sarajevskih „Studenata“, koji su postali prvaci Evrope 1979., ostao je upamćen po fenomenalnoj partiji u finalu i 45 poena protiv italijanskog Emersona.
Slavni Varaja preminuo je 23. juna 2019., u 68. godini, poslije duge i teške bolesti.
Dobitnik je i Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva, a njegovo ime je zlatnim slovima upisano u historiju KK Bosna, Sarajeva i bh. košarke.
Rođen engleski pisac Tomas Grej
1716. - Rođen engleski pisac Tomas Grej (Thomas Gray), pjesnik klasicističke škole, koga ljubav prema prirodi, dubina osjećanja i simpatije za običnog čovjeka čine pretečom romantizma. Njegovu "Elegiju napisanu na seoskom groblju" smatraju jednom od najljepših pjesama na engleskom jeziku.
1734. - Angleski slikar Džordž Romni (George Romney), jedan od najvećih evropskih portretista 18. stoljeća, rođen je na današnji dan. Bio je najotmjeniji umjetnik svog vremena.
1791. - Rođen Čarls Bebidž (Charles Babbage), engleski matematičar, izumitelj i ekonom, "otac" modernih kompjutera. Kad je htio da stvori preciznije matematičke tabele, došao je na ideju o mehaničkom računaru koji bi mogao memorirati informacije, ali nije uspio okončati izradu računske mašine.
1865. – Džejms Nejson (James Nason) iz Franklina u Masačusetsu, SAD, patentirao filter za kafu.
1872. - Rođen Norman Angel (Angell), engleski novinar, akademik i političar, koji je 1933. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Najpoznatije djelo mu je „The Great Illusion“ u kojem je tvrdio kako je u modernom industrijskom društvu rat postao previše destruktivan da bi više mogao služiti kao sredstvo rješavanja političkih i drugih problema.
1883. - Francuski slikar Moris Utrilo (Maurice Utrillo), koji je uglavnom slikao panorame gradova, rođen je na današnji dan. Prava snaga njegove umjetnosti je u tome što nije slikao ono što vidi, nego je, kao preteča modernizma, oslikavao osjećanja. Utrilo je jedan od slikara čija se djela najviše krivotvore.
Umro arheolog Hajnrih Šliman, koji je otkrio Troju
1890. - Umro njemački arheolog Hajnrih Šliman (Heinrich Schliemann), koji je, 1868. godine, otkrio Troju, koristeći se podacima iz Homerovih spjevova "Ilijada" i "Odiseja". Otkrio je i Mikenu, Orhomen i Itaku, utrošivši na arheološka iskopavanja svoje cjelokupno milionsko bogatstvo.
1891. - Rođen američki književnik i slikar Henri Miler (Henry Valentine Miller), čija su djela zabranjivana kao pornografska. Djela: romani "Crno proljeće", "Jarčeva obratnica", "Mirni dani u Klišiju", trilogija "Ružičasto raspeće" /"Pleksus", "Neksus", "Seksus"/, putopis "Kolos iz Marusija", meditativno-kritička proza "Kosmološko oko", "Mudrost srca", "Nedjelja poslije rata", "Knjige o mom životu".
1898. - Marija i Pjer Kiri (Marie i Pierre Curie) otkrili prvi radioaktivni hemijski element i nazvali ga radij, prema kojem je i pojava radioaktivnosti dobila ime.
1908. - Amerikanac afričkog porijekla Džek Džonson (Jack Johnson) pobjedom nad Kanađaninom Tomijem Barnsom (Tommy Burns) postao prvi crni bokser prvak svijeta u teškoj kategoriji. Poznat pod nadimkom Galvestonski div, prema teksaškom gradiću iz kojeg je ponikao, više od dva desetljeća bio je u samom vrhu teške kategorije, ostvarivši 80 pobjeda, od kojih je 45 nokautom.
1921. - Rođen Stiv Alen (Steve Allen), američka televizijska i radijska ličnost, komičar, muzičar, kompozitor, pisac i glumac. Godine 1954., postigao je nacionalnu slavu kao koautor i prvi voditelj „Večerašnje emisije“, koja je bila prva kasnonoćna televizijska emisija.
1926. - Džina Pelon (Gina Pellon), kubansko-francuska slikarica i pjesnikinja koja je živjela u Francuskoj, rođena je na današnji dan. Bila je poznata po svojim apstraktnim ekspresivnim slikama u jakim bojama, koje obično prikazuju žene.
Rođen Mirko Kovač, crnogorski književnik
1938. - Rođen Mirko Kovač, crnogorski književnik. Za knjigu eseja “Evropska trulež” (1986.), nagrađen je NIN-ovom nagradom Dimitrije Tucović. Napisao je scenarije za poznate filmove: “Mali vojnici”, “Lisice”, “Okupacija u 26 slika”, “Pad Italije”, “Tetoviranje” i dr. Autor je više TV i radijskih drama. Kovač je bio saradnik časopisa “Crnogorski književni list”, te član Savjeta za standardiziranje crnogorskog jezika. Od 1991. živio je u Rovinju, gdje je umro, 19. avgusta 2013. godine.
2011. - Preminuo Sam Rivers, američki džez muzičar i kompozitor, jedan od velikana avangardnog i fri-džeza. Aktivan u džezu od ranih 1950-ih, privukao je širu pažnju tokom širenja fri-džeza sredinom 1960-ih godina.