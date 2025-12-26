Žarko Varajić: 74. godišnjica rođenja legendarnog kapitena KK Bosna

Na današnji dan 1951. godine, u crnogorskom gradu Nikšiću rođen je Žarko Varajić, legendarni regionalni košarkaš. Dugo je bio kapiten sarajevske Bosne, a igrao je i za reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije s kojom je osvojio olimpijsko srebro u Montrealu 1976., evropsko zlato 1977. u Belgiji i bronzu 1979. u Italiji. Kao član čuvene generacije sarajevskih „Studenata“, koji su postali prvaci Evrope 1979., ostao je upamćen po fenomenalnoj partiji u finalu i 45 poena protiv italijanskog Emersona. Slavni Varaja preminuo je 23. juna 2019., u 68. godini, poslije duge i teške bolesti. Dobitnik je i Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva, a njegovo ime je zlatnim slovima upisano u historiju KK Bosna, Sarajeva i bh. košarke.

Tomas Grej . Wikipedia.org Tomas Grej . Wikipedia.org

Rođen engleski pisac Tomas Grej 1716. - Rođen engleski pisac Tomas Grej (Thomas Gray), pjesnik klasicističke škole, koga ljubav prema prirodi, dubina osjećanja i simpatije za običnog čovjeka čine pretečom romantizma. Njegovu "Elegiju napisanu na seoskom groblju" smatraju jednom od najljepših pjesama na engleskom jeziku. 1734. - Angleski slikar Džordž Romni (George Romney), jedan od najvećih evropskih portretista 18. stoljeća, rođen je na današnji dan. Bio je najotmjeniji umjetnik svog vremena. 1791. - Rođen Čarls Bebidž (Charles Babbage), engleski matematičar, izumitelj i ekonom, "otac" modernih kompjutera. Kad je htio da stvori preciznije matematičke tabele, došao je na ideju o mehaničkom računaru koji bi mogao memorirati informacije, ali nije uspio okončati izradu računske mašine. 1865. – Džejms Nejson (James Nason) iz Franklina u Masačusetsu, SAD, patentirao filter za kafu. 1872. - Rođen Norman Angel (Angell), engleski novinar, akademik i političar, koji je 1933. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Najpoznatije djelo mu je „The Great Illusion“ u kojem je tvrdio kako je u modernom industrijskom društvu rat postao previše destruktivan da bi više mogao služiti kao sredstvo rješavanja političkih i drugih problema. 1883. - Francuski slikar Moris Utrilo (Maurice Utrillo), koji je uglavnom slikao panorame gradova, rođen je na današnji dan. Prava snaga njegove umjetnosti je u tome što nije slikao ono što vidi, nego je, kao preteča modernizma, oslikavao osjećanja. Utrilo je jedan od slikara čija se djela najviše krivotvore.

Hajnrih Šliman . The-berliner.com Hajnrih Šliman . The-berliner.com

Umro arheolog Hajnrih Šliman, koji je otkrio Troju 1890. - Umro njemački arheolog Hajnrih Šliman (Heinrich Schliemann), koji je, 1868. godine, otkrio Troju, koristeći se podacima iz Homerovih spjevova "Ilijada" i "Odiseja". Otkrio je i Mikenu, Orhomen i Itaku, utrošivši na arheološka iskopavanja svoje cjelokupno milionsko bogatstvo. 1891. - Rođen američki književnik i slikar Henri Miler (Henry Valentine Miller), čija su djela zabranjivana kao pornografska. Djela: romani "Crno proljeće", "Jarčeva obratnica", "Mirni dani u Klišiju", trilogija "Ružičasto raspeće" /"Pleksus", "Neksus", "Seksus"/, putopis "Kolos iz Marusija", meditativno-kritička proza "Kosmološko oko", "Mudrost srca", "Nedjelja poslije rata", "Knjige o mom životu". 1898. - Marija i Pjer Kiri (Marie i Pierre Curie) otkrili prvi radioaktivni hemijski element i nazvali ga radij, prema kojem je i pojava radioaktivnosti dobila ime. 1908. - Amerikanac afričkog porijekla Džek Džonson (Jack Johnson) pobjedom nad Kanađaninom Tomijem Barnsom (Tommy Burns) postao prvi crni bokser prvak svijeta u teškoj kategoriji. Poznat pod nadimkom Galvestonski div, prema teksaškom gradiću iz kojeg je ponikao, više od dva desetljeća bio je u samom vrhu teške kategorije, ostvarivši 80 pobjeda, od kojih je 45 nokautom. 1921. - Rođen Stiv Alen (Steve Allen), američka televizijska i radijska ličnost, komičar, muzičar, kompozitor, pisac i glumac. Godine 1954., postigao je nacionalnu slavu kao koautor i prvi voditelj „Večerašnje emisije“, koja je bila prva kasnonoćna televizijska emisija. 1926. - Džina Pelon (Gina Pellon), kubansko-francuska slikarica i pjesnikinja koja je živjela u Francuskoj, rođena je na današnji dan. Bila je poznata po svojim apstraktnim ekspresivnim slikama u jakim bojama, koje obično prikazuju žene.

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