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NA DANAŠNJI DAN

Žarko Varajić: 74. godišnjica rođenja legendarnog kapitena KK Bosna

Danas je petak, 26. decembar/prosinac 2025. godine, do kraja godine preostalo je još pet dana

Žarko Varajić. Reperezentacija.ba

I. P.

26.12.2025

Na današnji dan 1951. godine, u crnogorskom gradu Nikšiću rođen je Žarko Varajić, legendarni regionalni košarkaš. Dugo je bio kapiten sarajevske Bosne, a igrao je i za reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije s kojom je osvojio olimpijsko srebro u Montrealu 1976., evropsko zlato 1977. u Belgiji i bronzu 1979. u Italiji.

Kao član čuvene generacije sarajevskih „Studenata“, koji su postali prvaci Evrope 1979., ostao je upamćen po fenomenalnoj partiji u finalu i 45 poena protiv italijanskog Emersona.

Slavni Varaja preminuo je 23. juna 2019., u 68. godini, poslije duge i teške bolesti.

Dobitnik je i Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva, a njegovo ime je zlatnim slovima upisano u historiju KK Bosna, Sarajeva i bh. košarke.

Tomas Grej. Wikipedia.org

Rođen engleski pisac Tomas Grej

1716. - Rođen engleski pisac Tomas Grej (Thomas Gray), pjesnik klasicističke škole, koga ljubav prema prirodi, dubina osjećanja i simpatije za običnog čovjeka čine pretečom romantizma. Njegovu "Elegiju napisanu na seoskom groblju" smatraju jednom od najljepših pjesama na engleskom jeziku.

1734. - Angleski slikar Džordž Romni (George Romney), jedan od najvećih evropskih portretista 18. stoljeća, rođen je na današnji dan. Bio je najotmjeniji umjetnik svog vremena.

1791. - Rođen Čarls Bebidž (Charles Babbage), engleski matematičar, izumitelj i ekonom, "otac" modernih kompjutera. Kad je htio da stvori preciznije matematičke tabele, došao je na ideju o mehaničkom računaru koji bi mogao memorirati informacije, ali nije uspio okončati izradu računske mašine.

1865. – Džejms Nejson (James Nason) iz Franklina u Masačusetsu, SAD, patentirao filter za kafu.

1872. - Rođen Norman Angel (Angell), engleski novinar, akademik i političar, koji je 1933. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Najpoznatije djelo mu je „The Great Illusion“ u kojem je tvrdio kako je u modernom industrijskom društvu rat postao previše destruktivan da bi više mogao služiti kao sredstvo rješavanja političkih i drugih problema.

1883. - Francuski slikar Moris Utrilo (Maurice Utrillo), koji je uglavnom slikao panorame gradova, rođen je na današnji dan. Prava snaga njegove umjetnosti je u tome što nije slikao ono što vidi, nego je, kao preteča modernizma, oslikavao osjećanja. Utrilo je jedan od slikara čija se djela najviše krivotvore.

Hajnrih Šliman. The-berliner.com

Umro arheolog Hajnrih Šliman, koji je otkrio Troju

1890. - Umro njemački arheolog Hajnrih Šliman (Heinrich Schliemann), koji je, 1868. godine, otkrio Troju, koristeći se podacima iz Homerovih spjevova "Ilijada" i "Odiseja". Otkrio je i Mikenu, Orhomen i Itaku, utrošivši na arheološka iskopavanja svoje cjelokupno milionsko bogatstvo.

1891. - Rođen američki književnik i slikar Henri Miler (Henry Valentine Miller), čija su djela zabranjivana kao pornografska. Djela: romani "Crno proljeće", "Jarčeva obratnica", "Mirni dani u Klišiju", trilogija "Ružičasto raspeće" /"Pleksus", "Neksus", "Seksus"/, putopis "Kolos iz Marusija", meditativno-kritička proza "Kosmološko oko", "Mudrost srca", "Nedjelja poslije rata", "Knjige o mom životu".

1898. - Marija i Pjer Kiri (Marie i Pierre Curie) otkrili prvi radioaktivni hemijski element i nazvali ga radij, prema kojem je i pojava radioaktivnosti dobila ime.

1908. - Amerikanac afričkog porijekla Džek Džonson (Jack Johnson) pobjedom nad Kanađaninom Tomijem Barnsom (Tommy Burns) postao prvi crni bokser prvak svijeta u teškoj kategoriji. Poznat pod nadimkom Galvestonski div, prema teksaškom gradiću iz kojeg je ponikao, više od dva desetljeća bio je u samom vrhu teške kategorije, ostvarivši 80 pobjeda, od kojih je 45 nokautom.

1921. - Rođen Stiv Alen (Steve Allen), američka televizijska i radijska ličnost, komičar, muzičar, kompozitor, pisac i glumac. Godine 1954., postigao je nacionalnu slavu kao koautor i prvi voditelj „Večerašnje emisije“, koja je bila prva kasnonoćna televizijska emisija.

1926. - Džina Pelon (Gina Pellon), kubansko-francuska slikarica i pjesnikinja koja je živjela u Francuskoj, rođena je na današnji dan. Bila je poznata po svojim apstraktnim ekspresivnim slikama u jakim bojama, koje obično prikazuju žene. 

Mirko Kovač. Fraktura.hr

Rođen Mirko Kovač, crnogorski književnik

1938. - Rođen Mirko Kovač, crnogorski književnik. Za knjigu eseja “Evropska trulež” (1986.), nagrađen je NIN-ovom nagradom Dimitrije Tucović. Napisao je scenarije za poznate filmove: “Mali vojnici”, “Lisice”, “Okupacija u 26 slika”, “Pad Italije”, “Tetoviranje” i dr. Autor je više TV i radijskih drama. Kovač je bio saradnik časopisa “Crnogorski književni list”, te član Savjeta za standardiziranje crnogorskog jezika. Od 1991. živio je u Rovinju, gdje je umro, 19. avgusta 2013. godine.

2011. - Preminuo Sam Rivers, američki džez muzičar i kompozitor, jedan od velikana avangardnog i fri-džeza. Aktivan u džezu od ranih 1950-ih, privukao je širu pažnju tokom širenja fri-džeza sredinom 1960-ih godina.

# HISTORIJA
# TROJA
# KNJIŽEVNIK
# ŽARKO VARAJIĆ
# NA DANAŠNJI DAN
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