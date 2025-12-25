Haos zbog praznika: Na ovom graničnom prijelazu se čeka četiri sata

Haotično je stanje na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kolone su kilometarske, a čekanja višesatna.

Tako se na graničnom prelazu Stara Gradiška - Gradiška za prelazak granice sa automobilima čeka čak četiri sata.

Na graničnom prelazu Maljevac - Velika Kladuša čeka se sat i po, a na graničnom prelazu Slavonski Brod - Bosanski Brod sat vremena. Velike kolone vozila zabilježene su i na graničnim prelazima između Srbije i Hrvatske. Na prelazak granice na granmičnom prelazu Bajakovo- Batrovci tako se čeka dva sata.

Pojačan intenzitet

Razlog dužih zadržavanja osim pojačanog intenziteta saobraćaja tokom blagdana je i dužina primjene EES sistema ulaska u Evropsku uniju, odnosno Hrvatsku. Naglašava se da su obavijesti MUP-a o čekanju na graničnim prijelazima podložne čestim promjenama zbog primjene novog sistema ulaska u EU.

Novi sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prelazima, kao i na onim pograničnim prelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet.

Njegovom primjenom automatski se bilježe lični podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno schengenski prostor.

Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci - otisci četiri prsta i fotografija lica - uz podatke iz putne isprave.

Idući prelasci

Ti će se podaci pohraniti u sistem i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice, dok će se pri idućim prelascima utvrđivanje dosjea obavljati usporedbom fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sistemu, što će povećati razinu sigurnosti.

Sistem se ne primjenjuje na državljane Evropske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Evropske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili lične karte, bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sistema. Još veće gužve očekuju se od 1. januara 2026. kada sistem EES na graničnim prelazima počinje da funkcioniše po osam sati u prvoj i isto toliko u drugoj smjeni.