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PRVI ČOVJEK SNSD-A

Dodik se i dalje ponaša kao da je predsjednik RS: Tražio od Trišić-Babić da ne potpiše Zakon, ona ga vratila NSRS

On je dodao da će razgovarati s poslanicima SNSD-a i koalicionim partnerima kako bi sve nelogičnosti bile otklonjene

Milorad Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

25.12.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dalje se ponaša kao da je predsjednik RS.

On je razgovarao sa vršiocem dužnosti predsjednika Republike Srpske Anom Trišić-Babić o Zakonu o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima, koji će, kako je naveo, biti vraćen na ponovno razmatranje i doradu.

Dodik je na platformi X naveo da su mu komšije skrenule pažnju da je taj zakon privremenog karaktera koji je usvojila Narodna skupština RS pun nelogičnosti i suprotan srpskoj tradiciji.

- Zato sam razgovarao s Anom Trišić-Babić, koja ovaj zakon neće potpisati i vratiće ga na ponovno razmatranje i doradu - dodao je Dodik.

On je dodao da će razgovarati s poslanicima SNSD-a i koalicionim partnerima kako bi sve nelogičnosti bile otklonjene, te dodao da smatra da ni sada nisu imali lošu namjeru.

# MILORAD DODIK
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