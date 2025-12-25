Otišao jedan NiP-ovac, došao drugi: Na čelu Bazena Otoka Nijaz Džaka, vijećnik u Novom Sarajevu

On je imenovan za vršioca dužnosti, a ova odluka je donesena dva dana nakon što je Avdiji Hasanoviću istekao mandat, a on se i dalje ponašao kao direktor.

Podsjećamo, Nadzorni odbor je jučer dobio pismo gdje su upozoravali da Avdija Hasanović i dalje obnaša poziciju direktora, iako za to nema pravnog osnova.

- Također, Vas obavještavam da bivši direktor uprkos isteku mandata: Zadržava službeni pečat, koristi službeno vozilo Preduzeća, kojim je napustio radno mjesto jučer nakon isteka mandata, jutros koristi kancelariju direktora. U skladu sa Zakonom o radu F BiH (prestankom ugovora/mandata prestaju prava i obaveze iz radnog odnosa), Statutom JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o., općim načelima pravne sigurnosti i zakonitosti, istekom mandata prestaju sva ovlaštenja direktora za zastupanje i predstavljanje Preduzeća, donošenje odluka, potpisivanje akata, korištenje službenog pečata i raspolaganje službenim vozilom, korištenje prostorija/kancelarija.

Kadrovska služba je radi zaštite zakonitosti i pravne sigurnosti, od današnjeg dana (24.12.2025. godine) obustavila pripremu i evidentiranje svih akata koji bi bili potpisani ili ovjereni bez važećeg ovlaštenja. Molim Nadzorni odbor, gradonačelnika, Gradsko vijeće i Skupštinu, da hitno: Nalože povrat službenog pečata, imenuju vršioca dužnosti, dostave pisanu instrukciju o daljem postupanju u periodu bez zakonskog zastupnika JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo. Upravo sam obaviještena da je u 08:25 sati bivši direktor bez odobrenja nastavio da se ponaša kao direktor i službenim vozilom se odvezao u nepoznatom pravcu. O navedenom je sačinjena službena zabilješka u kadrovskoj službi - navedeno je u pismu koji je NO dobio jučer.