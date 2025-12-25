Otišao jedan NiP-ovac, došao drugi: Na čelu Bazena Otoka Nijaz Džaka, vijećnik u Novom Sarajevu

Vijećnik NiP u Novom Sarajevu naslijedit će Avdiju Hasanovića na čelu Olimpijskog bazena Otoka.
On je imenovan za vršioca dužnosti, a ova odluka je donesena dva dana nakon što je Avdiji Hasanoviću istekao mandat, a on se i dalje ponašao kao direktor.
Kako je ranije objavio portal "Avaza", Amela Mustafić neće više biti na čelu Nadzornog odbora ovog preduzeća.
Podsjećamo, Nadzorni odbor je jučer dobio pismo gdje su upozoravali da Avdija Hasanović i dalje obnaša poziciju direktora, iako za to nema pravnog osnova.
- Također, Vas obavještavam da bivši direktor uprkos isteku mandata: Zadržava službeni pečat, koristi službeno vozilo Preduzeća, kojim je napustio radno mjesto jučer nakon isteka mandata, jutros koristi kancelariju direktora. U skladu sa Zakonom o radu F BiH (prestankom ugovora/mandata prestaju prava i obaveze iz radnog odnosa), Statutom JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o., općim načelima pravne sigurnosti i zakonitosti, istekom mandata prestaju sva ovlaštenja direktora za zastupanje i predstavljanje Preduzeća, donošenje odluka, potpisivanje akata, korištenje službenog pečata i raspolaganje službenim vozilom, korištenje prostorija/kancelarija.
Kadrovska služba je radi zaštite zakonitosti i pravne sigurnosti, od današnjeg dana (24.12.2025. godine) obustavila pripremu i evidentiranje svih akata koji bi bili potpisani ili ovjereni bez važećeg ovlaštenja. Molim Nadzorni odbor, gradonačelnika, Gradsko vijeće i Skupštinu, da hitno: Nalože povrat službenog pečata, imenuju vršioca dužnosti, dostave pisanu instrukciju o daljem postupanju u periodu bez zakonskog zastupnika JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo. Upravo sam obaviještena da je u 08:25 sati bivši direktor bez odobrenja nastavio da se ponaša kao direktor i službenim vozilom se odvezao u nepoznatom pravcu. O navedenom je sačinjena službena zabilješka u kadrovskoj službi - navedeno je u pismu koji je NO dobio jučer.