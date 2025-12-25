Dodik najavio da će se i ovog 9. januara obilježiti neustavni "dan RS"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da će se i ovog 9. januara obilježiti neustavni tzv. "dan RS".

Rekao je da će to biti obilježeno onako kako je institucionalno uređeno, kao i prošle godine.

- Radujemo se održavanju svečane akademije i što ćemo biti u prilici da otvorimo Centralno spomen-obilježje u Banjoj Luci i Bolnicu u Trebinju - rekao je Dodik.

Naveo je da će spomen-obilježje biti "za sve poginule borce koje je izgrađeno uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve, te da su projekat realizovali institucija predsjednika RS, Vlada RS i Grad Banja Luka".

On je rekao da je za ovaj projekat operativno bio zadužen grad Banja Luka, dok su Kabinet predsjednika RS i Vlada RS uložili znatan dio sredstava.

Dodik je dodao da će nakon otvaranja spomenika 8. januara biti održana svečana akademija, a danas poslije će biti održan svečani defile.