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SARAJEVO

Video / Prve pahulje uoči ponoći: Ove godine je, ipak, bio bijeli Božić

Grad je u trenucima tišine i mira dobio dodatnu čaroliju, ispunjavajući srca toplinom i radošću

Snijeg u Sarajevu. Avaz

S. S.

25.12.2025

Sat prije ponoći, pred sami kraj Božića, pao je snijeg u glavnom gradu BiH donoseći magičnu zimsku atmosferu.

Iako je padavina došla kasno, mnogi su sa oduševljenjem dočekali ovaj prirodni dar.

Grad je u trenucima tišine i mira dobio dodatnu čaroliju, ispunjavajući srca toplinom i radošću.

# BOŽIĆ
# SARAJEVO
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