Video / Prve pahulje uoči ponoći: Ove godine je, ipak, bio bijeli Božić

Sat prije ponoći, pred sami kraj Božića, pao je snijeg u glavnom gradu BiH donoseći magičnu zimsku atmosferu.

Iako je padavina došla kasno, mnogi su sa oduševljenjem dočekali ovaj prirodni dar.

Grad je u trenucima tišine i mira dobio dodatnu čaroliju, ispunjavajući srca toplinom i radošću.