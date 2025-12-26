U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Italija stala uz BiH na NATO putu

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Italija stala uz BiH na NATO putu.

Otkrivamo detalje posjete ministra odbrane Gida Kroseta Sarajevu i šta je poručio ministru Helezu. Kroseto izrazio spremnost da Italija pomogne u oblasti obuke i školovanja pripadnika Oružanih snaga BiH.

Donosimo razgovor s kapitenom Posušja Lukom Mikulićem, koji je odigrao 1.710 minuta bez predaha.

Pišemo i o tome da li će iko pronaći rješenje: Cijene mesa bez kočnica.

Stručnjaci poručuju: Kongres je uradio više nego u pet godina. O čemu je tačno riječ možete čitati detaljnije na trećoj strani.

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević pojasnio je kako potpisati dokument klikom.

Donosimo i detalje optužnice protiv nasilnika: Prijetili i tražili 150.000 KM.

Za "Dnevni avaz" Aleksandra Pandurević, članica Predsjedništva SDS-a, govorila je o brutalnoj kampanji na račun članova CIK-a.

Čitajte i o novoj SOS aplikaciji za lakše spašavanje planinara.

Problem sve veći, predatori vrebaju djecu. Više o ovim jezivim praksama, kako se pronalaze žrtve i zašto se to gura pod tepih, čitajte detaljnije na osmoj i devetoj stranici.

U rubrici "Sarajevski kanton" donosimo: Kanton nema za kifle, ali planira budžet od dvije milijarde.

Nastavak sage oko Epstina: Da li su vlasti skrivale istinu? Najavljuje se još milion dokumenata.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Čitajte razgovore s Natašom Pavlović i Belmom Sakić.

Aleksandar Kosorić, bivši igrač Željezničara, govorio je za "Avaz" uoči sudbonosne Skupštine kluba.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

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