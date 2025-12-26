Nedim Makarević, izvršni direktor Vijeća stranih investitora BiH: Najdraži grad mi je Istočno Sarajevo

Ime i prezime: Nedim Makarević.
Datum i mjesto rođenja: 22. novembar 1974., Doboj.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Filozofijom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Radnik u „McDonald'su“ kao maloljentik.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Gitara.
Najdraža pjesma: „Šta bi dao da si na mom mjestu“.
Šta gledate na televiziji: Ne gledam tv, gledam YouTube.
Šta Vas nervira: Glupi ljudi.
Najdraži grad: Istočno Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Električna gitara.
Čega se plašite: Udatih žena.
S kim najradije pijete kafu: Sam sa sobom.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Poslanik Muhammed, a.s.
Najdraži pisac: Uglavnom svi koji pišu o psihologiji.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uveo meritokratiju u sve pore društva.
Omiljeni muzičar ili bend: „Dire Straits“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Ego, ljubav, istina“ od Zorana Salopeka.
Tim za koji navijate: Željo.
Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa, dvije sreće grabi“.
Koje pitanje najviše mrzite: Kako se osjećaš?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Tyler Durden iz „Fight Cluba“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.