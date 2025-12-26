Nedim Makarević, izvršni direktor Vijeća stranih investitora BiH: Najdraži grad mi je Istočno Sarajevo

Ime i prezime: Nedim Makarević.

Datum i mjesto rođenja: 22. novembar 1974., Doboj.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Filozofijom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Radnik u „McDonald'su“ kao maloljentik.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Gitara.

Najdraža pjesma: „Šta bi dao da si na mom mjestu“.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam tv, gledam YouTube.

Šta Vas nervira: Glupi ljudi.

Najdraži grad: Istočno Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Električna gitara.

Čega se plašite: Udatih žena.

S kim najradije pijete kafu: Sam sa sobom.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Poslanik Muhammed, a.s.

Najdraži pisac: Uglavnom svi koji pišu o psihologiji.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uveo meritokratiju u sve pore društva.

Omiljeni muzičar ili bend: „Dire Straits“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Ego, ljubav, istina“ od Zorana Salopeka.

Tim za koji navijate: Željo.

Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa, dvije sreće grabi“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kako se osjećaš?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Tyler Durden iz „Fight Cluba“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.