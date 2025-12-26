U Banjoj Luci poskupljuje voda i kanalizacija, odbačena zabrana upotrebe pirotehnike

Skupština Grada Banja Luka dala je saglasnost na povećanje varijabilnog dijela jedinstvene cijene vode i kanalizacije.

Na vanrednoj sjednici odbornici su podržali i amandman skupštinske većine kojim su ublažena poskupljenja cijena vode i kanalizacije u odnosu na prijedlog gradskog preduzeća „Vodovod“.

Pokrivanje stvarnih troškova

U obrazloženju amandmana istaknuto je da se ovakvim rješenjem omogućava pokrivanje stvarnih troškova poslovanja preduzeća „Vodovod“, dok bi ostali troškovi, koji su povećani usljed, kako je navedeno, štetnih odluka grada i samog preduzeća, trebali biti nadoknađeni iz Gradske uprave, a ne na teret građana.

Usvojeno je povećanje varijabilnog dijela jedinstvene cijene vode za individualne potrošače, kućne savjete i ostalu potrošnju sa 1,1 KM na 1,58 KM sa PDV-om, umjesto 1,83 KM koliko je tražio „Vodovod“.

Za privredu i malu privredu cijena je povećana sa 2,49 KM na 2,85 KM sa PDV-om, dok je prijedlog „Vodovoda“ predviđao iznos od 3,24 KM sa PDV-om.

Kada je u pitanju kanalizacija, skupštinska većina predložila je da individualni potrošači i kućni savjeti plaćaju 0,36 KM sa PDV-om, umjesto dosadašnjih 0,28 KM, što su odbornici i usvojili. „Vodovod“ je, s druge strane, tražio povećanje na 0,49 KM.

Usvojena rezolucija

Odbornici su usvojili i rezoluciju o unapređenju kvaliteta vazduha na području Banje Luke, uz amandman odbornika SNSD-a kojim je izostavljena prva tačka koja se odnosila na donošenje odluke o naplati parkinga.

S druge strane, Skupština nije usvojila Prijedlog odluke o zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava na području grada, Prijedlog odluke o obaveznoj ugradnji filtera za smanjenje emisije zagađujućih materija, kao ni Prijedlog odluke o zabrani korištenja energenata s visokim procentom supstanci čijim sagorijevanjem dolazi do ispuštanja velike količine zagađujućih materija u vazduh.