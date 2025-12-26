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VRIJEDNOST 110.000,00 KM

Općinski štab civilne zaštite Jablanica donio odluku o nabavci sistema za uzbunjivanje

Na sjednici su razmatrana i druga pitanja iz oblasti civilne zaštite, uključujući ažuriranje Procjene ugroženosti

Sa održane sjednice. Općina Jablanica

A. O.

26.12.2025

Općinski štab civilne zaštite Općine Jablanica na svojoj VII sjednici, održanoj jučer, donio je odluku o nabavci sistema za uzbunjivanje stanovništava iz sredstava posebne naknade u iznosu od 110.000,00 KM.

Donošenjem ove odluke stvaraju se preduslovi za unapređenje sistema zaštite i spašavanja, s ciljem pravovremenog obavještavanja građana i efikasnijeg reagovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Na sjednici su razmatrana i druga pitanja iz oblasti civilne zaštite, uključujući ažuriranje Procjene ugroženosti, te Plana zaštite i spašavanja Općine Jablanica.

# JABLANICA
# OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE JABLANICA
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