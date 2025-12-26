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DRŽAVNI MINISTAR

Forto odobrio sredstva za digitalne vještine, prometnu sigurnost i društvenu inkluziju u BiH

Ovim sredstvima podržavamo projekte koji donose vidljive koristi, kazao je ministar Forto

Edin Forto. Avaz

A. O.

26.12.2025

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto donio je Odluku o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Sredstva su dodijeljena za podršku projektima i aktivnostima u oblastima digitalnih vještina, prometne sigurnosti, tehnološke promocije i društvene inkluzije, i to:

-  Udruženju „BIT Alijansa za informacione tehnologije“, u iznosu od 50.000 KM, za podršku projektu „Bosna i Hercegovina na GITEX Europe 2026 – Tech Innovation at Europe's Crossroad“,

- Udruženju „Obrazovanje za novo doba – STEAM obrazovanje“ iz Zenice, u iznosu od 15.000 KM, za podršku radu STEAM akademije koja kontinuirano radi s djecom i mladima u oblastima robotike, programiranja, automatizacije, digitalizacije i primjene savremenih tehnologija,

- Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize iz Velike Kladuše, u iznosu od 15.000 KM, za provođenje kampanje „Vozim, iako ne hodam“, usmjerene na podizanje svijesti o pravima, mobilnosti i sigurnosti osoba s invaliditetom,

- Bosanskohercegovačkom auto-moto klubu (BIHAMK), u iznosu od 10.000 KM, za podršku organizaciji prometnog takmičenja za učenike osnovnih škola u BiH.

- Ovim sredstvima podržavamo projekte koji donose vidljive koristi, od obrazovanja i digitalnih vještina mladih, preko unapređenja prometne sigurnosti, do inicijativa koje jačaju društvenu odgovornost i inkluziju - rekao je ministar Forto, saopćeno je iz Ministarstva.

# BUDŽET
# EDIN FORTO
# BIH
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