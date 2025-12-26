Pomozimo Adisi Husejnović koja ima karcinom: Nekome je to samo klik, a njoj, nada i prilika za život

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Adisu Husejinović koja ima karcinom maternice i jajnika.

- Za nju pokrećemo apel s brojem 17048. Pozivom donirate 2 KM. Broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH. Molimo vas da podijelite ovaj apel. Nekome je to samo klik, a Adisi, nada i prilika za život.

U aprilu 2025. godine njen život se zauvijek promijenio. Dijagnoza karcinoma maternice i jajnika stigla je iznenada i surovo. Uslijedila je teška operacija, potom iscrpljujuće kemoterapije, a nakon njih i zračenje. Svaki korak bio je bolan, ali nužan, jer borba za život ne poznaje pauzu.

Danas su Adisi potrebne dodatne terapije koje znače život, terapije koje pomažu da se zaustavi rast tumora. Nažalost, one se ne nalaze na listi Fonda solidarnosti. Ukupan iznos koji je potreban za godinu dana iznosi 27.314 KM, suma koju sama ne može prikupiti.

Život s ovakvom dijagnozom je izuzetno težak, fizički i emocionalno, a bez finansijske podrške gotovo nepodnošljiv. Ona je nezaposlena, na birou, a živi sa majkom i bratom. Zato se, kao i mnogi prije nje, mora osloniti na dobrotu ljudi velikog srca.

Pokažimo Adisi da nije sama. Osim poziva na broj 17048, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/zajedno-za-adisin-zivot kao i putem bankovnih računa Pomozi.ba organizacije - navode iz Pomozi.ba.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Adisa Husejinović

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Adisa Husejinović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Adisa Husejinović

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Adisa Husejinović.