CIK BiH poziva na angažman tehničkog osoblja za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija

Na osnovu Odluke o realizaciji višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini identifikovana je potreba za angažmanom osoblja koje će raditi na realizaciji projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini i provedbi izbora.

Radi preliminarne procjene raspoloživosti i kapaciteta tehničkog kadra za angažman u izbornoj administraciji Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija BiH je pripremila upitnik za iskazivanje interesa za rad na poslovima operatera na biometrijskim uređajima za identifikaciju birača i optičkim skenerima glasačkih listića, tehničara terenske podrške na dan izbora, te službenika u pozivnom centru za pružanje podrške operaterima i terenskim tehničarima.

Pozvane su i općinske/gradske izborne komisije da informiraju javnost o predmetnoj aktivnosti putem društvenih mreža i na drugi pogodan način. Radi motivisanja mladih osoba za popunjavanje upitnika, potrebno je da izborne komisije upute zahtjev za distribuciju i objavu prigodnog letka i ankete obrazovnim ustanovama u svojoj osnovnoj izbornoj jedinici, kao i institucijama, udruženjima, službama za zapošljavanje i drugim subjektima koji mogu predstavljati bazu potencijalnih učesnika predmetnog istraživanja.

Navedeni upitnik za iskazivanje interesa je postavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba na linku: https://www.izbori.ba/?Lang=3&CategoryID=356&v=231020259871, saopćeno je iz CIK-a BiH.