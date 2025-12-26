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14 MJESECI NAKON POPLAVA

Nakon sanacije oštećenja i klizišta asfaltira se put za jablaničko naselje Krstac

Vrijednost ovih radova iznosi 532.348 maraka, a izvođač je firma AZEKOP d.o.o. Kiseljak

Asfaltiranje puta. Općina Jablanica

FENA

26.12.2025

Asfaltiranje puta za jablaničko naselje Krstac započelo je u četvrtak nakon što su prethodno izvedeni radovi na sanaciji oštećenja nastalih tokom poplava i klizišta u oktobru 2024. godine.

Asfaltiranje predstavlja jednu od faza u okviru projekta "Sanacija klizišta i oštećenja na putu za naselje Krstac“, dok se kompletni radovi nastavljaju i u narednom periodu, objavili su iz Općine Jablanica.

Preostali radovi obuhvataju izgradnju potpornih zidova i sanaciju klizišta, čime će se osigurati dodatna stabilnost terena i dugoročna sigurnost putne infrastrukture.

Vrijednost ovih radova iznosi 532.348 maraka, a izvođač je firma AZEKOP d.o.o. Kiseljak.

Završetkom svih planiranih aktivnosti stvorit će se uslovi za sigurnije i kvalitetnije saobraćanje prema naselju Krstac.

Sredstva za ovaj projekat osigurana su od strane Ministarstva prometa i veza HNK i iz Budžeta Općine Jablanica za 2025. godinu.

# JABLANICA
# POPLAVA
# ASFALTIRANJE
# ASFALTIRANJE PUTA
# KRSTAC
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