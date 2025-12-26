BiH bilježi napredak na svjetskoj listi vladavine prava, Mađarska i Srbija ostali iza nas

Od zemalja iz regiona najbolje je rangirana Slovenija koja je na 26 mjestu, dok je Hrvatska na 46. a Crna Gora na 55.

Bosna i Hercegovina na ovoj listi zauzima 70. poziciju sa indeksom 0,52. Tako je naša država napredovala za dvije pozicije u odnosu na prošlu godinu. Kada su u pitanju pojedinačni faktori koji utiču na kompletan indeks pravde, naša država najbolje kotira u faktoru "red i sigurnost" gdje ima indeks 0,77, a najlošije u faktoru "odsustvo korupcije" sa indeksom 0,43.

Iza naše zemlje je i jedna članica Evropske unije, Mađarska. Ona je na 79. mjestu. Poređenja radi, naš istočni susjed Srbija je na 96. mjestu sa indeksom 0,47.