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WORLD JUSTICE PROJECT

BiH bilježi napredak na svjetskoj listi vladavine prava, Mađarska i Srbija ostali iza nas

Na istoj listi drugo mjesto zauzima Norveška, dok je treća Finska

Zauzimamo 70. mjesto. Facebook

Dž. M.

26.12.2025

Prema World Justice Projectu, vodećem izvoru nezavisnih podataka o vladavini prava, Danska je zauzela prvo mjesto na globalnoj ljestvici vladavine prava za 2025. godinu.

Pri određivanju indeksa pravičnosti, uzeti su u obzir faktori poput ograničenja vladinih ovlaštenja, odsutnosti korupcije, otvorenosti vlade, osnovnih prava, reda i sigurnosti, regulatornog sprovođenja, civilne pravde i krivičnog pravosuđa.

Na istoj listi drugo mjesto zauzima Norveška, dok je treća Finska. Prvih deset mjesta popunjavaju Švedska, Novi Zeland, Njemačka, Luksemburg, Irska, Nizozemska i Estonija. Danska ima ukupni indeks 0,90, a Estonija 0,82. 


Bosna i Hercegovina na ovoj listi zauzima 70. poziciju. worldjusticeproject.org

Od zemalja iz regiona najbolje je rangirana Slovenija koja je na 26 mjestu, dok je Hrvatska na 46. a Crna Gora na 55.

Bosna i Hercegovina na ovoj listi zauzima 70. poziciju sa indeksom 0,52. Tako je naša država napredovala za dvije pozicije u odnosu na prošlu godinu. Kada su u pitanju pojedinačni faktori koji utiču na kompletan indeks pravde, naša država najbolje kotira u faktoru "red i sigurnost" gdje ima indeks 0,77, a najlošije u faktoru "odsustvo korupcije" sa indeksom 0,43.

Iza naše zemlje je i jedna članica Evropske unije, Mađarska. Ona je na 79. mjestu. Poređenja radi, naš istočni susjed Srbija je na 96. mjestu sa indeksom 0,47.

# INDEKS
# VLADAVINA PRAVA
# BIH
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