Vlada ZDK usvojila odluku za zdravstveno osiguranje i djece koja ne pohađaju školu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ZDK-a, čime je ispunila obaveze iz presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - kazala je ministrica finansija Dženana Čišija, koja je po ovlaštenju premijera vodila današnju sjednicu.

Romska populacija

Presuda se odnosi na zdravstveno osiguranje djece koja ne pohađaju redovno školovanje, odnosno koja ne idu u osnovnu ili srednju školu, a nisu zdravstveno osigurana preko roditelja.

Odluku je predložio Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, a s ciljem da se zdratvstveno osiguraju, uglavnom djeca romske populacije.

- Radi se o socijalno ugroženoj populaciji i poštivanju odluke Ustavnog suda FBiH. Na taj se način ZDK opredijelio da poštuje odluke Ustavnog suda FBiH, kako bi naši stanovnici bili zdravstveno osigurani- kazala je Čišija, koja je istakla kako je ova odluka usklađena i s Međunarodnom odlukom o pravima djeteta.

Obavezu uplate doprinosa za ove osiguranike, odnosno djecu preuzima Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, koje je dalo svoju saglasnost na ovakvu odluku.

U okviru istog ministarstva, usvojen je i set odluka, u ukupnom iznosu od 333.489 KM, za pomoć u sanaciji objekata, liječenje, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju objekata cestovne infrastrukture u povratničkim mjestima.

Sa poziocije Ministarstva za boračka pitanja, u iznosu 315.639 KM, usvojeno je nekoliko odluka.

Sufinansiranje nabavke

- Najznačajnije su, pored redovnih pomoći, dvije odluke. Radi se o sanaciji Spomen-obilježja u Gradu Visoko (140.000 KM) i sanaciji Spomen obilježja u Općini Maglaj (80.000 KM)- kazala je Čišija.

Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odobrilo je 381.113 KM Javnom preduzeću Šumsko-privredno društvo ZDK-a za sufinansiranje nabavke bagera, opreme te zaštitne opreme za uposlenike. Ministarstvo zdravstva, za nabavku medicinske opreme, dodijelilo je 306.000 KM Kantonalnoj bolnici Zenica (300.000 KM) te udruženjima građana iz oblasti zdravstva – malignih oboljenja (6.000 KM).

Studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, koji su osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju, dodijeljeno je po 1.000 KM – ukupno 4.000 KM, sa pozicije Ureda premijera.

Sve odluke su usvojene jednoglasno, a pozitivno mišljenje dobila je i inicijativa zastupnika u Skupštini ZDK-a Spahije Kozlića na Nacrt Zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u ZDK-u.