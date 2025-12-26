Nikolina Šljivić pokazala diplomu: Napadi na mene zasnovani na rodnim stereotipima i lažima o obrazovanju

Poslanica Ujedinjene Srpske, Nikolina Šljivić, saopćila je da je sedmicama izložena, kako tvrdi, koordiniranoj medijskoj kampanji bez osnova u činjenicama, profesionalnim standardima i ljudskom dostojanstvu.

Šljivić ističe da su napadi počeli kada je imenovana za vršiteljicu dužnosti zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a potom su uslijedili etiketiranje i degradacija temeljena na rodnim stereotipima. Posebno je naglasila da je bila omalovažavana jer je žena, vlasnica salona ljepote i osoba koja vodi računa o izgledu, što smatra napadom na njeno lično dostojanstvo i ugled profesije.