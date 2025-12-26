Nikolina Šljivić pokazala diplomu: Napadi na mene zasnovani na rodnim stereotipima i lažima o obrazovanju

Poslanica Ujedinjene Srpske, Nikolina Šljivić, saopćila je da je sedmicama izložena, kako tvrdi, koordiniranoj medijskoj kampanji bez osnova u činjenicama, profesionalnim standardima i ljudskom dostojanstvu.
Šljivić ističe da su napadi počeli kada je imenovana za vršiteljicu dužnosti zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a potom su uslijedili etiketiranje i degradacija temeljena na rodnim stereotipima. Posebno je naglasila da je bila omalovažavana jer je žena, vlasnica salona ljepote i osoba koja vodi računa o izgledu, što smatra napadom na njeno lično dostojanstvo i ugled profesije.
Odbacila je tvrdnje da je fakultet završila za četiri mjeseca, ističući da je diplomirala na pravno relevantnoj visokoškolskoj ustanovi, današnjem Univerzitetu MB, te da je položila stručni upravni ispit, što potvrđuje njenu kvalifikovanost.
Centralna izborna komisija (CIK) BiH pokrenula je postupak kako bi utvrdila da li su funkcije koje Šljivić obavlja – poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske i vršiteljica dužnosti zamjenice direktora – međusobno nespojive.
Transparency International podnio je prijavu zbog sumnje na sukob interesa.
CIK je najavio da će u postupku biti utvrđene sve relevantne činjenice i predložena odgovarajuća rješenja.
Dio opozicije u Republici Srpskoj i dalje problematizira njene kvalifikacije za funkciju koju obavlja.