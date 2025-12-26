Univerzitet u Sarajevu nagradio 168 članova akademskog i naučno-istraživačkog osoblja

Na Univerzitetu u Sarajevu upriličena je danas svečana dodjela nagrada za naučni i umjetnički rad za 2024. godinu. Nagrađeno je 168 članova akademskog i naučno-istraživačkog osoblja.

Za umjetnički rad te rad u oblasti humanističkih disciplina od nacionalnog značaja dodijeljeno je pet nagrada za ukupno 10 dobitnika, i to dvije nagrade za višegodišnji doprinos, dvije nagrade za doprinos umjetnosti, tj. nacionalnim humanističkim disciplinama u 2024. godini, te jedna nagrada za monografije od posebnog naučnog i nacionalnog značaja na b/h/s jeziku za 2024. godinu.

Po riječima rektora Univerziteta u Sarajevu Tarika Zaimovića, za UNSA je izuzetno važno da prepoznaje naučni i umjetnički doprinos studenata, magistranata, doktoranata, a po prvi put ove godine prepoznaje se i doprinos u sportu.

- Važno je da imamo kontinuiran rast. Ove godine, imamo 29 procenata više nagrađenih autora, iako smo u 2024. godini podigli kriterije za nagrađivanje. Tako da Univerzitet u Sarajevu kontinuirano proizvodi bolji rezultat na međunarodnoj sceni, kad su u pitanju naučni i stručni radovi te naučni doprinos - naglasio je Zaimović.

Kao ilustraciju naveo je da od hiljadu objavljenih radova na platformi Web of Science (WoS) oko 50 posto objavljeni su u kvartilima Q1 i Q2, a to su top kvartili za međunarodne žurnale.

- Stoga, ne samo da podižemo broj, nego podižemo i kvalitet objavljenih radova. I to je možda najznačajnija stvar koja se desila proteklih godina. Tako smo 2018. godine imali 36 nagrađenih autora. Danas imamo sa podignutim kriterijima 168 autora i više od 600 autora, zaposlenika UNSA koji su stekli pravo da budu na listi za nagrađivanje. To je jako veliki skok – naglasio je rektor Zaimović.