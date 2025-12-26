Univerzitet u Sarajevu nagradio 168 članova akademskog i naučno-istraživačkog osoblja

Na Univerzitetu u Sarajevu upriličena je danas svečana dodjela nagrada za naučni i umjetnički rad za 2024. godinu. Nagrađeno je 168 članova akademskog i naučno-istraživačkog osoblja.
Za umjetnički rad te rad u oblasti humanističkih disciplina od nacionalnog značaja dodijeljeno je pet nagrada za ukupno 10 dobitnika, i to dvije nagrade za višegodišnji doprinos, dvije nagrade za doprinos umjetnosti, tj. nacionalnim humanističkim disciplinama u 2024. godini, te jedna nagrada za monografije od posebnog naučnog i nacionalnog značaja na b/h/s jeziku za 2024. godinu.
Po riječima rektora Univerziteta u Sarajevu Tarika Zaimovića, za UNSA je izuzetno važno da prepoznaje naučni i umjetnički doprinos studenata, magistranata, doktoranata, a po prvi put ove godine prepoznaje se i doprinos u sportu.
- Važno je da imamo kontinuiran rast. Ove godine, imamo 29 procenata više nagrađenih autora, iako smo u 2024. godini podigli kriterije za nagrađivanje. Tako da Univerzitet u Sarajevu kontinuirano proizvodi bolji rezultat na međunarodnoj sceni, kad su u pitanju naučni i stručni radovi te naučni doprinos - naglasio je Zaimović.
Kao ilustraciju naveo je da od hiljadu objavljenih radova na platformi Web of Science (WoS) oko 50 posto objavljeni su u kvartilima Q1 i Q2, a to su top kvartili za međunarodne žurnale.
- Stoga, ne samo da podižemo broj, nego podižemo i kvalitet objavljenih radova. I to je možda najznačajnija stvar koja se desila proteklih godina. Tako smo 2018. godine imali 36 nagrađenih autora. Danas imamo sa podignutim kriterijima 168 autora i više od 600 autora, zaposlenika UNSA koji su stekli pravo da budu na listi za nagrađivanje. To je jako veliki skok – naglasio je rektor Zaimović.
Za ministricu nauke, visoko obrazovanje i mlade KS Dušanku Bošković, današnja dodjela nagrada za naučni doprinos je jedan od najljepših događaja na UNSA.
- To je izuzetno važna nagrada, dodatni poticaj, pogotovo mladim istraživačima, da svoje rezultate i istraživanja objavljuju i da budu prepoznati. Iako ovu nagradu prati i novčana nagrada, veći je značaj to što su prepoznati među top istraživačima na svojoj ustanovi i to je vrlo važan poticaj za mlade - kazala je Bošković.
Podsjetila je da su resorno ministarstvo i Vlada KS prepoznali značaj razvoja nauke, te su i ove godine podržali proces nagrada i u tu svrhu potpisali ugovor o saradnji sa UNSA.
Univerzitet u Sarajevu je nastavio i sa dodjelom Priznanja rektora UNSA za rezultate naučno-istraživačkog rada na trećem ciklusu studija u 2024. godini te je ove godine nagrađeno 20 doktoranata Univerziteta.
Šejla Goletić-Imamović sa Veterinarskog fakulteta UNSA dobitnica je Priznanja rektora UNSA Sarajevu za doprinos na trećem ciklusu studija.
- Moj doktorat se bavi molekularnom identifikacijom vrste šišmiša i sastava mikrobioma i korištenjem metode metagenomskog sekvencioniranja. Orijentirano je ka zdravlju tih životinja, načinu kako oni mogu uticati na druge životinje, ali i ljude svojim prisustvom. Ovu nagradu doživljavam kao motivaciju, čast, ali i odgovornost da se nastavlja razvijati nauka u BiH na odgovoran način - naglasila je Goletić-Imamović.
Napomenula je da je nagrada rezultat timskog rada i okruženja koje imaju na Veterinarskom fakultetu, a to motivira mlade naučnike da rade i da objavljuju svoje radove u međunarodno priznatim časopisima.
Današnjom dodjelom nagrada i priznanja još jednom je istaknut značaj zalaganja i upornosti, afirmirana izvrsnost u istraživačkom radu, te promoviran prepoznatljivi doprinos Univerziteta u Sarajevu istraživačkoj djelatnosti, akademskoj i široj zajednici u BiH.