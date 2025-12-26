Uk predstavio rezultate Vlade: Budžet sa ljudskim licem - Kanton Sarajevo kao sistem sigurnosti za svaku životnu dob

Nihad Uk, premijer Vlade KS, na danas održanoj press konferenciji povodom predstavljanja rada njegove Vlade u protekloj godini, istakao je da su se kroz budžet trudili da obuhvate svaku životnu dob podjednako, ali i ono što je zajedničko svim građanima. On je podijelio rezultate koji o tome govore.

- Danas, u vremenu kada se politika često svodi na brojke bez lica, Vlada Kantona Sarajevo pokazuje suprotno: da iza svake budžetske stavke stoji čovjek i njegov život. Od rođenja, preko obrazovanja i rada, pa sve do dostojanstvene starosti. Kanton Sarajevo je u proteklim godinama izgradio sistem u kojem nijedna životna faza nije prepuštena slučaju - rekao je Uk.

Naveo je i podatke koji to potvrđuju i podaci. Jedan od njih je i taj da je Kanton Sarajevo jedini kanton u Federaciji BiH koji bilježi rast broja stanovnika, ali, još važnije, bilježi i rast kvaliteta života.

Život počinje sigurno

- U Kantonu Sarajevo danas se rađa dijete u sistemu koji roditeljima daje sigurnost, a ne strah. Porodiljske naknade povećane su za 440 posto, s nekadašnjih 225 KM mjesečno na današnjih 1.261 KM. To nije statistika, to je poruka majci da nije sama. Uvedeni su i besplatni prenatalni testovi, dodatna zdravstvena zaštita i stalna podrška porodicama sa troje i više djece. Ovo je jasna pronatalitetna politika, potkrijepljena novcem, a ne praznim riječima - rekao je Uk.

Djetinjstvo koje ima jednake šanse

Dijete u Kantonu Sarajevo danas odrasta u obrazovnom sistemu koji je u posljednje četiri godine doživio najveća ulaganja od rata.

Više od 110 miliona KM uloženo je u škole i vrtiće. Udžbenici su besplatni, produženi boravci subvencionirani, a javni prijevoz za učenike također besplatan.

- Nekada je u svim školama bilo zaposleno samo sedam psihologa. Danas ih je 107, svaka škola ima psihologa. Inkluzija više nije mrtvo slovo na papiru: 400 asistenata u nastavi i mobilni timovi podrške brinu da nijedno dijete ne bude zapostavljeno. Učionice su digitalizovane, škole informatički opremljene, a djeca imaju priliku učiti skijanje, plivanje i planinarenje, jer obrazovanje nije samo knjiga, nego i zdrav život - posebno je istakao Uk.

Mladost koja ne mora odlaskom tražiti priliku

Mladi u Kantonu Sarajevo danas studiraju u novim i obnovljenim objektima, dobijaju stipendije, besplatan prijevoz i kulturne vaučere. Studentski centar je spašen od dugova koji su se gomilali još od 2007. godine, a u njega su uloženi milioni maraka.

Uk je kao posebno važnu činjenicu naveo da se uskoro otvara Univerzitetska biblioteka, najveći infrastrukturni projekat u visokom obrazovanju od rata, simbol znanja, ali i ostanka mladih. Mašinski fakultet prerasta u naučno-tehnološki park, a startupi dobijaju institucionalnu podršku. Samo za mlade poduzetnike izdvojeno je 1,7 miliona KM.

- Ovo je poruka mladima: ovdje imate budućnost - rekao je Uk.

Rad i dostojanstvo

Radno sposoban čovjek u Kantonu Sarajevo danas živi u najjačoj ekonomiji u Federaciji BiH. Prosječna plata porasla je za 36 posto i iznosi 1.704 KM. Broj zaposlenih veći je za više od 10.000 ljudi, a broj poslovnih subjekata porastao je na skoro 44.000.

- Izdvajanja za malu privredu povećana su za više od 360 posto, a desetine miliona maraka plasirane su kroz poticaje i povoljne kredite. Na svakog desetog stanovnika dolazi jedan poslovni subjekt, to je pokazatelj ekonomije koja diše - istakao je premijer.

Sigurnost, zdravlje i zaštita

Građanin Kantona Sarajevo danas živi u najstabilnijem sigurnosnom sistemu u državi. MUP KS zapošljava stotine novih policajaca, ulaže desetine miliona u opremu, vozila i tehnologiju, te koristi najsavremenije sisteme u borbi protiv kriminala i droga.

- Zdravstveni sistem jača se preventivnim pregledima, posebno za boračku populaciju, uz proširene programe banjskog i klimatskog liječenja. Otvorena je Dnevna bolnica za PTSP, a veterani konačno dobijaju sistemsku brigu kakvu zaslužuju - osvrnuo se Uk posebno na boračku populaciju.

Treba tome dodati besplatne skrining preglede, ove godine njih 15.000. Također, Po prvi put Kanton Sarajevo je preuzeo finansiranje liječenja onkoloških pacijenata iako je to godinama bila obaveza Federacije BiH.

Od kraja 2024. godine, više od 600 onkoloških pacijenata liječeno je kroz ovaj program.

Dostojanstvena starost i poštovanje prošlosti

Kad je o borcima riječ, Uk je još rekao:

- Za one koji su ovu zemlju branili, Kanton Sarajevo je osigurao 327 stanova, zatvorio liste čekanja stare više od decenije i povećao obuhvat novčanih pomoći sa 2.250 na 12.000 korisnika.

Ulaže se u memorijalne centre, muzeje, spomen-obilježja i kulturu sjećanja, jer društvo koje ne poštuje svoju prošlost, nema budućnost.“

Grad koji funkcioniše

Građani se danas voze modernim, besplatnim ili subvencioniranim javnim prijevozom. Rekonstruisana je tramvajska mreža prvi put nakon 60 godina, vraćena je linija prema Vogošći, a uskoro i pruga do Hrasnice. Sarajevo ima i besplatan noćni prijevoz.

Aerodrom bilježi rekorde, turizam se udvostručio, a Bjelašnica i Igman se pretvaraju u cjelogodišnje destinacije.

- Sve ovo ostvareno je uprkos izgubljenim 350 miliona KM zbog smanjenja pondera i milionima dugova naslijeđenih od ranijih vlasti. Ipak, Kanton Sarajevo nije stao.

Danas možemo jasno reći:

U Kantonu Sarajevo finansijama je pokriven cijeli život jednog čovjeka: od rođenja do starosti. To nije slučajnost. To je odluka. To je politika koja vidi čovjeka - poručio je Uk