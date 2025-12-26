Mladi ljudi dobili priliku za pripravnički staž u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Devet mladih ljudi sa srednjom školskom stručnom spremom dobilo je priliku za pripravnički staž u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, na osnovu javnog oglasa koji je provelo ovo ministarstvo.

Ovi mladi ljudi odlučili su sticati praktično radno iskustvo u administraciji MUP-a Kantona Sarajevo, uporedo studirajući na fakultetima i obrazujući se za zanimanja kriminologa, kriminalista, pravnika i sociologa. Iskustvo koje će steći radom u ovom organu značajno će im koristiti u njihovom budućem radu jer će savladati osnove administrativnih poslova, počevši od rada sa strankama, izdavanja ličnih dokumenata, uvjerenja i ostalo.

Pripravnike je prvog radnog dana primio ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica i poželio im dobrodošlicu, te poručio da iskoriste priliku koja im se ukazala da steknu nova znanja i iskustva, te pomognu u radu administracije.

- Od vas očekujemo da učite i radite, te stičete praktična iskustva koja će vam trebati u daljem radu. Ovdje ćete dobiti uvid u poslove koji se obavljaju unutar MUP-a Kantona Sarajevo, a o kojima možda niste ništa znali. Vaš doprinos efikasnijem izvršavanju tih procesa za nas će biti pokazatelj koliko ste spremni da učite i radite, a ne sumnjam da jeste. Dobro došli u MUP Kantona Sarajevo i 'upijajte' znanje od svojih mentora jer od njih možete mnogo naučiti - poručio je mladim ljudima ministar Katica.

Pripravnički staž će trajati šest mjeseci, a pripravnicima će se kroz praktičan rad na stručnim poslovima omogućiti stručno osposobljavanje za samostalan rad i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita. Rad će se odvijati kroz faze rasporeda u organizacionim jedinicama, a pripravnici će imati priliku da se upoznaju sa unutrašnjom organizacijom Ministarstva, zakonskim propisima koji se primjenjuju, te poslovima prijema, zavođenja, zaduženja, otpreme akata, arhiviranja i slično.

MUP Kantona Sarajevo raspisao je javni konkurs za prijem deset pripravnika sa završenom srednjom školskom stručnom spremom za rad u administraciji Ministarstva unutrašnjih poslova KS u decembru prošle godine. Jedan kandidat je odustao, te je radni odnos zasnovalo devet pripravnika.