Pristigle žalbe: SDS traži da se izbori ponove na većem broju biračkih mjesta, SNSD da se poništi odluka

Do ovog trenutka pristigle su žalbe SNSD-a i SDS-a na odluku o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".
Inače, rok za žalbe je večeras do ponoći, pa nije isključeno da ih bude još.
SNSD traži poništavanje odluke o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta, a SDS smatra da su se izbori trebali ponoviti na većem broju biračkih mjesta. Prema njihovim ranijim izjavama, oni smatraju da se izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima trebaju u potpunosti ponoviti.
Žalbe pristižu Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a onda će one biti proslijeđene Apelacionog odjeljenju Suda BiH.
Apelaciono odjeljenje Suda BiH će o žalbama odlučivati naredne sedmice, a izvjesno prije novogodišnjih praznika.
Podsjećamo, ukoliko odluka CIK-a BiH bude pravosnažna Branko Blanuša u novu utrku ulazi s prednošću od 6.245 glasova, s obzirom da na većini biračkih mjesta na kojima su poništeni izbori veliku prednost je imao kandidat SNSD-a Siniša Karan.
Izbori su poništeni zbog brojnih nepravilnosti koje su utvrđene, a između ostalog određen broj birača je glasao bez važećih dokumenata, dok su i dodavani glasovi Karanu prilikom brojanja, a oduzimani Blanuši.