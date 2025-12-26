Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Pristigle žalbe: SDS traži da se izbori ponove na većem broju biračkih mjesta, SNSD da se poništi odluka

Rok za žalbe je večeras do ponoći, pa nije isključeno da ih bude još

CIK BIH. Screenshot

Piše: Sedin Spahic

26.12.2025

Do ovog trenutka pristigle su žalbe SNSD-a i SDS-a na odluku o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Inače, rok za žalbe je večeras do ponoći, pa nije isključeno da ih bude još.

SNSD traži poništavanje odluke o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta, a SDS smatra da su se izbori trebali ponoviti na većem broju biračkih mjesta. Prema njihovim ranijim izjavama, oni smatraju da se izbori u Zvorniku, Doboju i Laktašima trebaju u potpunosti ponoviti.

Žalbe pristižu Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a onda će one biti proslijeđene Apelacionog odjeljenju Suda BiH.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH će o žalbama odlučivati naredne sedmice, a izvjesno prije novogodišnjih praznika.

Podsjećamo, ukoliko odluka CIK-a BiH bude pravosnažna Branko Blanuša u novu utrku ulazi s prednošću od 6.245 glasova, s obzirom da na većini biračkih mjesta na kojima su poništeni izbori veliku prednost je imao kandidat SNSD-a Siniša Karan.

Izbori su poništeni zbog brojnih nepravilnosti koje su utvrđene, a između ostalog određen broj birača je glasao bez važećih dokumenata, dok su i dodavani glasovi Karanu prilikom brojanja, a oduzimani Blanuši.

# CIK BIH
# IZBORI 2025
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.