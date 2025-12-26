Grad Bihać nastavlja snažnu podršku Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“

Grad Bihać spada među svega 11 općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine koji kontinuirano izdvajaju sredstva i aktivno podržavaju rad Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“. Kroz projekat „Bihać – grad djece“ potvrđuje se trajna institucionalna briga o djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim porodicama.

Tim povodom, direktor Udruženja Fikret Kubat boravio je u posjeti gradonačelniku Bihaća Elvedinu Sediću, s kojim je razgovarao o dosadašnjoj saradnji, ali i o njenom nastavku i dodatnom jačanju u narednom periodu.

Podrška mora biti stalna

Tokom sastanka istaknuto je da podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama mora biti stalna i sistemska, a ne povremena ili simbolična obaveza lokalne zajednice.

Sagovornici su ocijenili da projekat „Bihać – grad djece“ predstavlja primjer dobre prakse saradnje lokalne vlasti i humanitarnog sektora, naglasivši da bi ovakav model trebao biti primijenjen i u drugim sredinama.

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ već dugi niz godina pruža sveobuhvatnu podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim porodicama, uključujući psihosocijalnu pomoć, smještaj tokom liječenja i druge oblike podrške. Samo tokom ove godine, pomoć Udruženja koristilo je 16 djece s područja Unsko-sanskog kantona.

Prikupljanje sredstava

Podsjećamo da će Udruženje danas, u okviru Winter Parka na Gradskom trgu u Bihaću, organizirati prodaju proizvoda kroz „Srce Shop“, a prikupljena sredstva bit će usmjerena u humanitarne svrhe i daljnji rad Udruženja.

Građani mogu posjetiti štand do 16 sati i na taj način dati doprinos djeci koja vode jednu od najtežih životnih bitaka.