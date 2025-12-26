Zašto je važna posjeta ministra odbrane Gida Kroseta: Italija stala uz BiH na NATO putu

Gido Kroseto (Guido Crosetto), ministar odbrane Republike Italije, tokom posjete Bosni i Hercegovini i u razgovorima s bh. zvaničnicima, potvrdio je bezrezervnu i nedvosmislenu podršku NATO i EU putu Bosne i Hercegovine.

Preuzimaju Altheu

Predvodeći visoku delegaciju Ministarstva odbrane Italije, Kroseto se u BiH sastao s ministrom odbrane BiH Zukanom Helezom i njegovim zamjenikom za upravljanje resursima Aleksandrom Goganovićem, te načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnikom Gojkom Kneževićem i zamjenikom načelnika ZŠ OS BiH za resurse, generalmajorom Mirsadom Ahmićem. Također, italijanska delegacija posjetila je italijanske pripadnike u Misiji EUFOR-a Althea, a tokom 2026. godine Italija će preuzeti komandovanje Misijom Althea.

Posebna pažnja posvećena je razgovorima o mogućnostima aktivnijeg učešća Republike Italije u NATO programu DCB (Defence Capacity Building), namijenjenom opremanju, modernizaciji i jačanju kapaciteta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ministar Kroseto izrazio je punu podršku i spremnost da Republika Italija pruži svaku vrstu pomoći u oblasti obuke i školovanja pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Veliki igrač

Podrška Italije u pridruživanju Bosne i Hercegovine NATO-u važna je jer Italija često zagovara snažnu saradnju EU i NATO-a, nastojeći da partnerstvo bude komplementarno u suočavanju s današnjim sigurnosnim izazovima od hibridnih prijetnji do geopolitike istočne Evrope.

Italija ima dubok historijski i institucionalni utjecaj unutar EU i NATO-a, zahvaljujući velikoj ekonomiji, strateškoj lokaciji i aktivnom učešću u operacijama i odlučivanju. Italija posjeduje ključne NATO strukture i američke baze na svojoj teritoriji, a njeni predstavnici učestvuju u strateškom planiranju unutar vojnog saveza.

S obzirom na to da je među najutjecajnijim članicama u evropskim institucijama, Italija ima značaj u kreiranju EU politika prema Zapadnom Balkanu, podršci proširenju EU, dok je ova zemlja tradicionalno jedan od najjačih zagovornika proširenja EU na Zapadni Balkan, jer je stava da stabilan Balkan znači stabilan Mediteran i stabilnu Evropu.

Italija ima dubok historijski i institucionalni utjecaj unutar EU i NATO-a, zahvaljujući velikoj ekonomiji, strateškoj lokaciji i aktivnom učešću u odlučivanju