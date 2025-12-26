Igor Stojanović žrtva napada botova: Napravili montažu kako jede svinjetinu na Baščaršiju, karta s vojvodom Aleksićem...

Mašinerija SDA botova ovih dana radi u punom pogonu. Laži, izmišljotine, fotomontaže, uvrede i psovke. Kada su to jedini argumenti – sve je jasno. Meni to samo potvrđuje da sam na pravom putu. Jer od laži se ne živi. Laži se razotkrivaju, naveo je u svojoj reakciji Igor Stojanović, potpredsjednik Federacije BiH.

On kaže kako gotovo tri godine SDA gradi lažni narativ da je on „izdao Bošnjake“ jer je potpisao imenovanje Vlade Federacije BiH.

"Činjenice su jednostavne: postojala je jasna parlamentarna većina bez SDA, ali je potpredsjednik Lendo potpis uslovljavao njihovim ulaskom u vlast. Na to nismo pristali", ističe Stojanović, koji je dodao i sljedeće: