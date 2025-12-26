Igor Stojanović žrtva napada botova: Napravili montažu kako jede svinjetinu na Baščaršiju, karta s vojvodom Aleksićem...

Mašinerija SDA botova ovih dana radi u punom pogonu. Laži, izmišljotine, fotomontaže, uvrede i psovke. Kada su to jedini argumenti – sve je jasno. Meni to samo potvrđuje da sam na pravom putu. Jer od laži se ne živi. Laži se razotkrivaju, naveo je u svojoj reakciji Igor Stojanović, potpredsjednik Federacije BiH.
On kaže kako gotovo tri godine SDA gradi lažni narativ da je on „izdao Bošnjake“ jer je potpisao imenovanje Vlade Federacije BiH.
"Činjenice su jednostavne: postojala je jasna parlamentarna većina bez SDA, ali je potpredsjednik Lendo potpis uslovljavao njihovim ulaskom u vlast. Na to nismo pristali", ističe Stojanović, koji je dodao i sljedeće:
"Vlada koju predvodi Nermin Nikšić danas ima konkretne i mjerljive rezultate. Ono što je godinama bilo blokirano – pokrenuto je:
• Uspostavljen POSKOK (blokiran 8 godina)
• Minimalna plata povećana na 1.000 KM
• Prvi put od 2009. godine smanjeno poresko opterećenje rada
• Uvedena online fiskalizacija
• 1.000 KM za svaku porodilju
• Novi, pravedniji Zakon o PIO koji predviđa povećanje penzija za 17%
• Povećani dječiji doplatak, naknade za roditelje njegovatelje i invalidnine
• Usvojen set energetskih zakona
• Uvedena neradna nedjelja u trgovini
• Uspostavljen registar pedofila
• Ojačana zaštita od nasilja u porodici
• BDP Federacije raste, fiskalni promet raste, inflacija hrane pada, a dug FBiH u odnosu na BDP se smanjuje.
To su činjenice. I još nešto: ovu državu sam, kada je bilo najteže, branio oružjem od četnika".
Stojanović navodi da je bijedno da ga danas SDA botovi nazivaju četnikom.
"To ne govori ništa o meni. Ali govori sve o njihovom obrazu i sa kakvim ljudima imamo posla", zaključio je Igor Stojanović.