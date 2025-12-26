Tužilaštvo neće pokretati istragu protiv Dodika zbog psovanja genocida tokom koalicionog sastanka

Tužilaštvo BiH potvrdilo je da neće pokretati postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na osnovu prijave nekadašnjeg delegata u Domu naroda PFBiH Jasmina Duvnjaka (SDA), jer je psovao genocid.

Sve se dešavalo tokom jednog sastanka koalicije u Konjicu 2023. godine, a Duvnjak je nekoliko mjeseci nakon toga podnio krivičnu prijavu.

Iz Tužilaštva BiH ističu da neće pokretati istragu, jer to nije krivično djelo.

Izjava Heleza

Podsjećamo, ministar odbrane Zukan Helez (SDP) je prvi tokom jednog televizijskog gostovanja kazao da je Dodik psovao genocid, a Duvnjak je to dostavio uz prijavu.

Pripadnici SIPA-e su uzimali tim povodom izjavu od ministra Heleza, a onda su od SDP-a tražili transkript tog sastanka te razgovarali s Dženanom Korićem, odgovornom osobom u hotelu gdje je održan sastanak.

Korić je rekao da sastanak nije snimak, kao i da predstavnici hotela nisu bili zaduženi za odvijanje sastanka.

Postojanje umišljaja

Pojašanjavaju da Dodik tokom izjavom nije mogao potaknuti na nasilje.

- Potrebno je da je konkretna radnja objektivno pogodna da izazove na nasilje i mržnju. Iako se radi o centralnoj političkoj figuri, koja istupa na takvom mjestu i obraća se u okviru svog političkog govora širokim narodnim masama kao i političkim istomišljenicima, koja u okviru svog javnog istupanja za koje ne sumnjamo da je itekako javno propraćeno, upravo zbog svoje pozicije u političkom djelovanju kada vrlo često spominje i pravosnažne presude Haškog tribunala - pojašnjeno je.

Navodi se da i da bi se u ovim radnjama morao dokazati umišljaj za postupanje.