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PREVENCIJA ŠIRENJA ZARAZE

UKC Tuzla uvodi mjeru privremenog ograničenja posjeta pacijentima

Mjera se uvodi na osnovu preporuke Sektora za higijensko-epidemiološki nadzor JZU UKC Tuzla

UKC Tuzla. Facebook

M. Až.

26.12.2025

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla uvodi se mjera privremenog ograničenja posjeta pacijentima na nivou cijele te ustanove, na osnovu preporuke Sektora za higijensko-epidemiološki nadzor JZU UKC Tuzla, imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju uzrokovanu povećanim prilivom oboljelih od respiratornih infekcija.

Navedenom mjerom propisuje se da su posjete pacijentima dozvoljene isključivo jednom posjetiocu, u trajanju do 30 minuta, uz obavezno nošenje zaštitne maske za lice tokom boravka u prostorijama Ustanove, saopćeno je iz UKC Tuzla.

Ova mjera ograničenja se uvodi s ciljem prevencije i sprječavanja širenja infekcija, te zaštite zdravlja hospitaliziranih pacijenata, posjetilaca i zdravstvenog osoblja.

# UKC TUZLA
# TUZLA
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