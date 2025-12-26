UKC Tuzla uvodi mjeru privremenog ograničenja posjeta pacijentima

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla uvodi se mjera privremenog ograničenja posjeta pacijentima na nivou cijele te ustanove, na osnovu preporuke Sektora za higijensko-epidemiološki nadzor JZU UKC Tuzla, imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju uzrokovanu povećanim prilivom oboljelih od respiratornih infekcija.

Navedenom mjerom propisuje se da su posjete pacijentima dozvoljene isključivo jednom posjetiocu, u trajanju do 30 minuta, uz obavezno nošenje zaštitne maske za lice tokom boravka u prostorijama Ustanove, saopćeno je iz UKC Tuzla.

Ova mjera ograničenja se uvodi s ciljem prevencije i sprječavanja širenja infekcija, te zaštite zdravlja hospitaliziranih pacijenata, posjetilaca i zdravstvenog osoblja.