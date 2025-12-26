Ministarstvo zdravstva ZDK osiguralo novac za dijabetološka savjetovališta

Na prijedlog ministrice zdravstva u Vladi ZDK Aide Salčinović, a u skladu sa zahtjevom Saveza udruženja dijabetičara ZDK, pokrenute su aktivnosti za uspostavljanje dijabetoloških savjetovališta u domovima zdravlja širom tog kantona. Za realizaciju tog projekta osigurano je, u budžetu za narednu godinu, 50.000 KM.

U Ministarstvu zdravstva ZDK održan je sastanak sa predstavnicima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, a razgovarano je o nastavku aktivnosti i konkretnim koracima u implementaciji projekta. Taj projekt rezultat je zajedničkog rada i dogovora, a cilj je da osobama oboljelim od dijabetesa omogući dostupniju, kvalitetniju i organizovaniju zdravstvenu zaštitu.

Projekt će biti realiziran u fazama, da bi se osigurala održivost i kvalitetna implementacija. Prva faza obuhvata uspostavu registra oboljelih od dijabetesa na području Zeničko-dobojskog kantona. Registar će omogućiti da raspolažemo tačnim podacima o broju oboljelih, njihovim potrebama i zdravstvenim ishodima što je osnov za planiranje i unaprjeđenje zdravstvenih usluga.

Istovremeno, bit će provedena i dodatna edukacija zdravstvenih radnika, koji će biti angažovani u savjetovalištima. Njihova stručna osposobljenost je ključna da bi savjetovališta mogla pružati kvalitetnu podršku oboljelima, uključujući savjete o liječenju, prevenciji komplikacija i zdravom načinu života. Planirano je i dodatno opremanje savjetovališta potrebnim resursima. Time se stvaraju uslovi za njihov funkcionalan i efikasan rad.

- Uspostavom registra oboljelih, edukacijom zdravstvenih radnika i opremanjem savjetovališta stvaramo temelj za održiv sistem koji će trajno pružati podršku oboljelima od dijabetesa. Naš cilj je omogućiti oboljelima od dijabetesa bolju kontrolu bolesti i kvalitetniji život, njihovim porodicama olakšamo svakodnevnicu, a društvu smanjimo troškove i posljedice komplikacija. Zahvaljujem partnerima iz INZ za saradnju, uvjerena sam da će zajedničkim radom taj projekat donijeti značajne benefite za oboljele od dijabetesa, njihove porodice i društvo u cjelini - kazala je ministrica zdravstva Aida Salčinović, saopćeno je iz Ministarstva zdravstva ZDK.