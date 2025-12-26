Predmet protiv Konakovića: Finansijska policija izuzela dokumentaciju iz Vlade i Skupštine KS

Po naredbi Posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BIH Finansijska policija oduzela je privremeno dokumentaciju iz Vlade KS i Skupštine KS zbog sumnje da je Elmedin Konaković zloupotrijebio položaj dok je obnašao pozicije predsjedavajućeg Skupštine i premijera KS, potvrđeno je iz POSKOK-a za portal "Avaza".
Inače, POSKOK je ovaj predmet preuzelo od Tužilaštva KS i privremeno oduzelo dokumentaciju na tri lokacije na području KS.
POSKOK provjerava navode iz prijava koje su ranije pristigle Tužilaštvu KS.
Osim ranijih prijava za dodjelu grantova dok je bio predsjedavajući Skupštine KS, potvrđeno nam je da su provjere proširene vezano za još neke aktivnosti dok je bio premijer Kantona.
Aktivnosti su provođene krajem oktobra i početkom novembra, potvrđeno je iz POSKOK-a za "Avaz".
- Dokumetacija je izuzeta u okviru postupanja u krivičnom predmetu iz nadležnosti ovog Odjela, a odnosi se na navodnu zloupotrebu položaja i ovlaštenja Elmedina Konakovića u vrijeme dok je obavljao funkciju premijera Kantona Sarajevo u periodu od 2015. do 2018. godine, kao i predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo od 2018. do 2020. godine, te Adema Zolja koji je funkciju premijera Kantona Sarajevo obavljao u kratkom periodu tokom 2018. godine - rekli su iz POSKOK-a za "Avaz.
Mediji su ranije izvještavali da sporni finansijski izvještaj potiče iz 2019. godine te da je ukazao na brojne nepravilnosti. Revizijom je utvrđeno da nije postojala zakonska osnova za planiranje transfera pojedincima, kao ni neprofitnim organizacijama i udruženjima u okviru Kabineta predsjedavajućeg Skupštine, budući da je riječ o nenadležnosti tog organa i netransparentnom trošenju ukupno 490.133 KM.
Prema dostupnim podacima, Konaković je 60.000 KM dodijelio Bošnjačkoj akademiji nauka i umjetnosti, dok je 117.000 KM raspodijeljeno na 14 udruženja bez jasno utvrđenih kriterija. Preostali iznos od 276.700 KM podijeljen je bez javnog poziva, u pojedinačnim isplatama koje su se kretale od 365 do 70.000 KM.
Revizori su, također, utvrdili da su pojedincima dodijeljeni i tekući transferi u ukupnom iznosu od 63.000 KM.
U medijima se navodilo i da je Konaković odobrio dodatnih 100.000 KM za obezbjeđenje stambenog prostora za imama Careve džamije u Sarajevu, Sadrudina Išerića.