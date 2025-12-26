Predmet protiv Konakovića: Finansijska policija izuzela dokumentaciju iz Vlade i Skupštine KS

Po naredbi Posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BIH Finansijska policija oduzela je privremeno dokumentaciju iz Vlade KS i Skupštine KS zbog sumnje da je Elmedin Konaković zloupotrijebio položaj dok je obnašao pozicije predsjedavajućeg Skupštine i premijera KS, potvrđeno je iz POSKOK-a za portal "Avaza".

Inače, POSKOK je ovaj predmet preuzelo od Tužilaštva KS i privremeno oduzelo dokumentaciju na tri lokacije na području KS.

POSKOK provjerava navode iz prijava koje su ranije pristigle Tužilaštvu KS.

Osim ranijih prijava za dodjelu grantova dok je bio predsjedavajući Skupštine KS, potvrđeno nam je da su provjere proširene vezano za još neke aktivnosti dok je bio premijer Kantona.

Aktivnosti su provođene krajem oktobra i početkom novembra, potvrđeno je iz POSKOK-a za "Avaz".