Reformske mjere Vlade FBiH u 2025. godini: Veće plaće i socijalne naknade, očuvanje radnih mjesta, podrška radnicima i privredi

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u 2025. godini nastavila je provoditi sveobuhvatne mjere na jačanju ekonomskog i socijalnog položaja građana, unapređenju standarda radnika, očuvanju radnih mjesta, rasterećenju poslodavaca i suzbijanju sive ekonomije.

Od 1. januara 2025. godine minimalna plaća u Federaciji BiH povećana je sa 619 KM na 1.000 KM, čime je ostvaren značajan iskorak u poboljšanju standarda radnika.

Paralelno s povećanjem minimalne plaće, Vlada Federacije BiH je, s ciljem očuvanja zaposlenosti i stabilnosti poslovanja, provela mjere finansijske podrške privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima, kao i niskoakumulativnim djelatnostima. Ukupan iznos finansijske podrške privredi dostigao je iznos od 73.780.000 KM. Za prvih devet mjeseci 2025. godine privatnim poslodavcima i obrtima iz Budžeta FBiH izdvojeno je 70.208.400 KM za ukupno 116.769 korisnika, dok je zaključno sa septembrom osigurano dodatnih 3.174.900 KM za 21.603 korisnika iz niskoakumulativnih djelatnosti, saopćeno je iz Federalne vlade.