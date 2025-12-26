Reformske mjere Vlade FBiH u 2025. godini: Veće plaće i socijalne naknade, očuvanje radnih mjesta, podrška radnicima i privredi

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u 2025. godini nastavila je provoditi sveobuhvatne mjere na jačanju ekonomskog i socijalnog položaja građana, unapređenju standarda radnika, očuvanju radnih mjesta, rasterećenju poslodavaca i suzbijanju sive ekonomije.
Od 1. januara 2025. godine minimalna plaća u Federaciji BiH povećana je sa 619 KM na 1.000 KM, čime je ostvaren značajan iskorak u poboljšanju standarda radnika.
Paralelno s povećanjem minimalne plaće, Vlada Federacije BiH je, s ciljem očuvanja zaposlenosti i stabilnosti poslovanja, provela mjere finansijske podrške privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima, kao i niskoakumulativnim djelatnostima. Ukupan iznos finansijske podrške privredi dostigao je iznos od 73.780.000 KM. Za prvih devet mjeseci 2025. godine privatnim poslodavcima i obrtima iz Budžeta FBiH izdvojeno je 70.208.400 KM za ukupno 116.769 korisnika, dok je zaključno sa septembrom osigurano dodatnih 3.174.900 KM za 21.603 korisnika iz niskoakumulativnih djelatnosti, saopćeno je iz Federalne vlade.
U okviru fiskalnih reformi, od 1. jula 2025. godine započela je primjena izmjena Zakona o doprinosima, kojima je ukupna zbirna stopa doprinosa u Federaciji BiH smanjena je sa 41,5 posto na 36 posto, čime je dodatno rasterećena privreda i stvoren povoljniji ambijent za očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. Također, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila i Prijedlog zakona o fiskalizaciji transakcija, čiji cilj je suzbijanje sive ekonomije.
Vlada Federacije BiH je omogućila i isplatu neoporezivog dijela plaće radnicima do kraja 2025. godine. Maksimalni mjesečni iznos ove pomoći do kraja jula iznosio je 450 KM, a od augusta je 400 KM.
Uspostavljen je i online kanal za prijavu zloupotreba radničkih prava, putem kojeg je omogućeno podnošenje anonimnih prijava u slučajevima neprijavljene plaće, isplata u koverti i drugih nepravilnosti koje ugrožavaju prava radnika, penzionu sigurnost i zdravstveno osiguranje.
Povećanje minimalne plaće, imalo je pozitivan uticaj i na socijalna prava porodica. Usljed rasta minimalne plaće, dječiji dodatak povećan je sa 117 KM na 190 KM po djetetu, a naknade roditeljima-njegovateljima u FBiH sa 619 KM na 1.000 KM, čime je dodatno unaprijeđen sistem socijalne zaštite za najosjetljivije kategorije stanovništva.