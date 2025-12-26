Jasmin Duvnjak nakon obavještenja Tužilaštva BiH o Dodiku: Ovo je šamar žrtvama genocida i svim normalnim ljudima

Tužilaštvo BiH potvrdilo je da neće pokretati postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na osnovu prijave nekadašnjeg delegata u Domu naroda PFBiH Jasmina Duvnjaka (SDA), jer je psovao genocid. Sve se dešavalo tokom sastanka predstavnika stranaka koalicije u Konjicu 2023. godine, a Duvnjak je nekoliko mjeseci nakon toga podnio krivičnu prijavu. Iz Tužilaštva BiH naveli su da neće pokretati istragu, jer “prijavljeno djelo nije krivično djelo”.
U razgovoru za “Avaz” Duvnjak kaže da je prije dvije godine, 28. decembra 2023. uputio krivičnu prijavu Tužilaštu BiH zbog govora mržnje i negiranja genocida, u skladu s članom 145a Krivičnog zakona BiH. Obavještenje da istraga neće biti pokrenuta dobio je sinoć.
- Ono što mogu zasigurno kazati je da sam prilično ogorčen, da sam prilično nezadovoljan ovakvom tužilačkom odlukom kao građanin koji je prijavio krivično dijelo zbog toga što smatram da psovanje genocida u stvari vrhunac verbalne agresije koju uopće možete da učinite kad je u pitanju govor mržnje ove vrste. Ja ne znam šta ima teže, ima li kakva teža riječ ili kvalifikacija od psovanja genocida i izlaganju ruglu žrtava genocida – kaže Duvnjak za "Avaz".
Iznenađen je ocjenom da ne postoje elementi za dokazivanje osnova sumnje, te da takav govor mržnje, iako potiče od važne političke ličnosti kakva je Milorad Dodik nije prouzrokovao nikakve nasilje.
- Ako takav jedan strašno otrovan i destruktivan govor i psovanje od strane javne ličnosti, koja je bivši predsjednik RS-a, nije govor mržnje - šta je onda govor mržnje, šta onda uopće spada u govor mržnje? Vrlo zanimljivo će biti da vidimo kakva će biti praksa tužilaštva i sudova u budućnosti kada je u pitanju ovo krivično djelo, šta uopće potpada pod kvalifikacije, koje to su elementi koje bi trebali da se zadovolje da bi se kazalo da ima elemente bića ovog krivičnog djela. Ovo je novi šamar žrtvama genocida, ovo je novi šamar svim civiliziranim građanima BiH, svakom normalnom čovjeku. Ne bih prejudicirao nikakav ishod nekog sudskog postupka, ali očekivao sam da će barem biti provedena istraga i da će nakon te istrage biti podignuta optužnica kako bi se u sudskom postupku ove moje tvrdnje dokazale ili ne – ističe Duvnjak za "Avaz".
Najavljuje da će nastaviti pravnu borbu i u skladu sa zakonom o krivičnom postupku uputiti pritužbu glavnom tužiocu Tužilaštva BiH u roku od 8 dana. Istovremeno, Duvnjak kaže da je istovremeno s prijavom Tužilaštvu BiH, 28. decembra 2023. krivičnu prijavu uputio i Tužilaštvu HNK, s obzirom da je mjesno nadležan za događaj u Konjicu tokom kojeg su psovke i izrečene. Međutim, za razliku od Tužilaštva BiH, koje je barem poduzelo neke mjere i naložilo saslušanja svjedoka, Duvnjak nije ni pozvan, niti informiran da je Tužilaštvo HNK na bilo koji način reagiralo.