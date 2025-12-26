Jasmin Duvnjak nakon obavještenja Tužilaštva BiH o Dodiku: Ovo je šamar žrtvama genocida i svim normalnim ljudima

Tužilaštvo BiH potvrdilo je da neće pokretati postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na osnovu prijave nekadašnjeg delegata u Domu naroda PFBiH Jasmina Duvnjaka (SDA), jer je psovao genocid. Sve se dešavalo tokom sastanka predstavnika stranaka koalicije u Konjicu 2023. godine, a Duvnjak je nekoliko mjeseci nakon toga podnio krivičnu prijavu. Iz Tužilaštva BiH naveli su da neće pokretati istragu, jer “prijavljeno djelo nije krivično djelo”.

U razgovoru za “Avaz” Duvnjak kaže da je prije dvije godine, 28. decembra 2023. uputio krivičnu prijavu Tužilaštu BiH zbog govora mržnje i negiranja genocida, u skladu s članom 145a Krivičnog zakona BiH. Obavještenje da istraga neće biti pokrenuta dobio je sinoć.

- Ono što mogu zasigurno kazati je da sam prilično ogorčen, da sam prilično nezadovoljan ovakvom tužilačkom odlukom kao građanin koji je prijavio krivično dijelo zbog toga što smatram da psovanje genocida u stvari vrhunac verbalne agresije koju uopće možete da učinite kad je u pitanju govor mržnje ove vrste. Ja ne znam šta ima teže, ima li kakva teža riječ ili kvalifikacija od psovanja genocida i izlaganju ruglu žrtava genocida – kaže Duvnjak za "Avaz".