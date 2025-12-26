Bećirović uručio priznanje Dini Merlinu: Njegove pjesme su svevremenski hitovi

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upriličio je prijem za bosanskohercegovačkog muzičara Edina Dervišhalidovića (Dinu Merlina), u znak zahvalnosti za izuzetan umjetnički doprinos i promociju Bosne i Hercegovine u svijetu.

Bećirović je naglasio važnost prepoznavanja zaslužnih pojedinaca koji doprinose pozitivnoj slici naše države i iskazivanja poštovanja prema njima. Istakao je da umjetnički rad Dine Merlina nadilazi muzičke okvire i predstavlja značajan dio kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine. Dodao je da je Merlin jedan od najuspješnijih bh. muzičara svih vremena, čijim radom je oblikovao muzičku scenu Bosne i Hercegovine i regije.

Bećirović je Dini Merlinu uručio priznanje za izuzetan umjetnički doprinos i afirmaciju zemlje, ističući da su njegove pjesme decenijama povezivale ljude i jačale osjećaj pripadnosti Bosni i Hercegovini.

- Merlinove pjesme postale su svevremenski hitovi, prihvaćeni od svih generacija. Umjetnički put Dine Merlina prožet je vrijednostima mira, ljubavi i međusobnog uvažavanja. Njegov umjetnički izražaj prepoznatljiv je širom svijeta - poručio je Bećirović.

Dino Merlin se zahvalio na prijemu i istakao da priznanje člana Predsjedništva BiH ima duboko simbolično značenje te da ga doživljava kao veliku čast. Naglasio je da je ideja o Bosni i Hercegovini kao državi jednakih ljudi plamen koji se nikada neće ugasiti i koji daje nadu za izgradnju boljeg svijeta. Dodao je da mu Bosna i Hercegovina predstavlja stalnu inspiraciju te da ljudi mogu graditi sigurnu budućnost samo zajedničkim djelovanjem.

- Sve što sam radio i stvarao nosilo je u sebi ljubav prema ovoj zemlji i njenim ljudima - kazao je Merlin.

Bećirović je s Merlinom razgovarao i o značaju kulture i umjetnosti u savremenom društvu, ulozi umjetnika u očuvanju identiteta, te o važnosti kontinuirane institucionalne podrške kulturnom stvaralaštvu kao ključnom segmentu afirmacije Bosne i Hercegovine u svijetu.