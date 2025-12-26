Direktor "Željeznica Republike Srpske" Slađan Jović podnio ostavku

Direktor "Željeznica Republike Srpske" Slađan Jović podnio je ostavku na ovoj poziciji.

Jović je na ovu poziciju imenovan 2023. godine, nakon što je prethodno obavljao dužnost vršioca generalnog direktora preduzeća.

Za sada niko još nije imenovan na mjesto direktora, a razlozi Jovićeve ostavke nisu poznati javnosti.

Ministar saobraćaja RS-a, Zoran Stevanović, kazao je za Srnu da Jović uskoro treba biti imenovan za direktora Sekretarijata za izbjeglice i raseljena lica RS-a.

Podsjećamo, u oktobru ove godine radnici Željeznica RS-a obustavili su rad zbog problema s kojima su se suočavali, uključujući kašnjenje plata i neisplaćeno zdravstveno osiguranje.

Željeznice RS-a već neko vrijeme posluju s dugovima, što se povremeno odražava i na plate zaposlenih.