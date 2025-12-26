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AVAZOVA ANKETA

Neki stanari Radićeve ne vide problem u instalaciji, drugi poručuju: "Volimo Davorina, ali jedna pjesma..."

Neki nemaju ništa protiv, dok drugi govore da je ovo tortura

Građani o instalaciji. Avaz

Dž. Mahmutović

26.12.2025

Građani Radićeve ulice u Sarajevu pobunili su se zbog instalacije iz koje su se čuli stihovi pjesme Indexa "Da sam ja netko".

Naime, nisu sporni Indexi, niti ova pjesma, nego to što su od 15 do 23 sata mještani bili prinuđeni da slušaju jednu te istu pjesmu.

Pitali smo mještane Radićeve ulice šta misle o ovom problemu, a mišljenja su podijeljena. Neki nemaju ništa protiv, dok drugi govore da je ovo tortura.

Ipak, načelnik Srđan Mandić (NS) je najavio kao rješenje problema da će se repertoar promijeniti.

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# RADIĆEVA ULICA
# SARAJEVO
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