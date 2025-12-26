Bokseru koji je zapalio vozilo gradonačelnika Mostara produžen pritvor za još dva mjeseca

Nakon ročišta koje je jučer održano, Općinski sud u Mostaru je u cijelosti, saznaje „Avaz“, uvažio prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i donio rješenje prema kojem je pritvor prema Danijelu Barnjaku Bartuloviću (31) produžen za još dva mjeseca.

Ova informacija je potvrđena za „Avaz“ iz Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru.

Barnjak Bartulović se osnovano sumnjiči da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz čl. 328. st. 1 KZ FBiH u vezi sa KD Izazivanje opće opasnosti iz čl. 323. st. 1 u vezi sa KD Oštećenje tuđe stvari iz čl. 293. KZ FBiH, a sve u vezi čl. 54 KZ FBiH.

Sud je utvrdio da je prijedlog za produženje pritvora osnovan zbog razloga postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, kao i jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.

Također, pritvor mu je produžen zbog vanrednih okolnosti jer se radi o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Podsjetimo, Barnjak Bartulović je osumnjičen da je 26.novembra oko 3.40 sati u Ulici fra Didaka Buntića podmetnuo požar na službenom vozilu Škoda Superb gradonačelnika Mostara, Marija Kordića.

On je, podsjetimo, u Tužilaštvu HNK je u cijelosti priznao izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret.

Kao motive za izvršenje ovog krivičnog djela naveo je lično nezadovoljstvo budući da je već duže vrijeme tražio zaposlenje usljed čega se osjećao marginaliziranim u društvu.

Inače, dosadašnji tok istrage je pokazao da je Barnjak Bartulović sam učestvovao u podmetanju požara.

Osumnjičeni je, inače, borac u tajlandskom boksu, a kao učesnik velikih međunarodnih muay-thai događaja prisustvovao je raznim konferencijama i prijemima, između ostalog, i kod Kordića.

- Želim naglasiti da je osoba protiv koje se vodi istraga jednom ranije bila dio delegacije koju sam primio još 2022. godine, no nakon tog susreta nikada više nisam imao nikakav kontakt s njim. U tom smislu, nema nikakve osnove za bilo kakvu pretpostavku o mojoj povezanosti s ovim događajem - naveo je, između ostalog, Kordić na svom Fb profilu, 28. novembra.