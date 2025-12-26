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JAVNO SE POHVALIO

Bahata vožnja u BiH: Divljao Porscheom na cesti, preticao preko pune linije i u krivini

Jedan od korisnika društvenih mreža javno se pohvalio divljom vožnjom u Porscheu na putu između Cazina i Bihaća

Bahata vožnja u BiH. Instagram

M. Až.

26.12.2025

Jedan od korisnika društvenih mreža javno se pohvalio divljom vožnjom u Porscheu na putu između Cazina i Bihaća.

Na snimku se vidi kako vozač vozi neprilagođenom brzinom i pretječe na mjestima gdje je to zabranjeno – preko pune linije i u krivini.

U jednom trenutku vozač okreće kameru prema sebi. Ova objava izazvala je žestoke kritike korisnika Instagrama, koji su u komentarima osudili ovakvu vožnju koja je mogla ozbiljno ugroziti tuđe živote.

Videozapis je objavljen prije mjesec dana i do sada je prikupio skoro milion pregleda.

Problem bahate vožnje svakodnevno je prisutan u BiH. Nedavno je zabilježen slučaj u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje je vozač put od Ljubuškog do Mostara prešao za 17 minuta, a sve objavio javno na društvenim mrežama. Slični incidenti zabilježeni su i u Kantonu Sarajevo.

U proteklom periodu u BiH je zabilježen veliki broj smrtnih slučajeva na cestama, a brzina je često bila glavni uzrok.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u oktobru je usvojio Zakon o kažnjavanju bahate vožnje. Da bi se zakon počeo primjenjivati, potrebno je da ga potvrdi i Dom naroda BiH.

Zakon predviđa visoke novčane kazne, dugoročno oduzimanje vozačke dozvole, kao i privremeno ili trajno oduzimanje vozila.

- Neće više biti odbijanja testiranja na droge. Policija će dobiti moćne alate da potencijalne ubice za volanom skloni s ceste. Kada te ljudi izaberu u Parlament, to je kao da sa svakim od njih potpišeš društveni ugovor povjerenja da ćeš raditi u najboljem interesu društva i države. Ovaj zakon je u najboljem interesu svih građana - poručio je jedan od parlamentaraca.

# BIHAĆ
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# BIH
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