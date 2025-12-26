Bahata vožnja u BiH: Divljao Porscheom na cesti, preticao preko pune linije i u krivini

Jedan od korisnika društvenih mreža javno se pohvalio divljom vožnjom u Porscheu na putu između Cazina i Bihaća.

Na snimku se vidi kako vozač vozi neprilagođenom brzinom i pretječe na mjestima gdje je to zabranjeno – preko pune linije i u krivini.

U jednom trenutku vozač okreće kameru prema sebi. Ova objava izazvala je žestoke kritike korisnika Instagrama, koji su u komentarima osudili ovakvu vožnju koja je mogla ozbiljno ugroziti tuđe živote.

Videozapis je objavljen prije mjesec dana i do sada je prikupio skoro milion pregleda.

Problem bahate vožnje svakodnevno je prisutan u BiH. Nedavno je zabilježen slučaj u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje je vozač put od Ljubuškog do Mostara prešao za 17 minuta, a sve objavio javno na društvenim mrežama. Slični incidenti zabilježeni su i u Kantonu Sarajevo.