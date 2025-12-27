U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Prijeti nestašica hrane

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Prijeti nestašica hrane.

Agroindustrijski i prehrambeni sektor u BiH bilježi najveći deficit u robnoj razmjeni, koji iznosi nevjerovatnih 3,1 milijardi KM. Sela su nam prazna, mi ne samo da napuštamo, nego i zapuštamo poljoprivrednu zemlju, kazao je za "Dnevni avaz" predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi BiH Mehmed Avdagić. U vrlo bliskoj budućnosti će se platiti visoka cijena.

Lagumdžija zapaničio da "postoji namjera da se vrate Dodik, Čović i Izetbegović". Analiziramo trebaju li se ambasadori BiH u inozemstvu baviti predizbornom kampanjom.

Profesor Žarko Puhovski iz Zagreba za "Avaz": U BiH nije dovoljno loše da bi došlo do glasačke pobune protiv elita.

Krste Velkoski, generalni direktor KF Sarajeva za "Avaz" je sumirao jesenji dio sezone, najavio proljetni, kao i zimski prijelazni rok koji uskoro počinje.

Iz sefa u Vogošći ukrali gotovo 110.000 KM: Braća "Dalton" ostaju iza rešetaka.

Čitajte i o katastrofalnom stanju u KS: Ukova Vlada dovela Kantona prosjački štap.

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović za "Avaz" je govorio o projektu Južne plinske interkonekcije. Tvrdi da je s njom zajamčena sigurnost za BiH.

Učenici petih razreda OŠ "Hasan Kikić" iz Gračanice uoči Božića posjetili katoličku crkvu: Upoznavanje s baštinom i jačanje uzajamnog poštovanja.

Grad ulazi u četvrtu poratnu deceniju s neslavnom titulom: Mostar razrušen 30 godina od kraja rata.

Na stranama globusa saznajte zašto su SAD napale Nigeriju.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Rijad Gvozden nakon filma "Dite" najavljuje još emotivnije poduhvate. Modna dizajnerica Lejla Tuzlić vas savjetuje kako da zablistate za doček 2026.

Evropa opet u strahu od nuklearke Černobil. Posljednji udari dronova izazvali 300 manjih oštećenja.

Analiziramo kako je usred geopolitičkih previranja Zapadni Balkan zanemaren. Zapad kasni, Rusija koristi: Je li BiH ključni sigurnosni izazov.

Istražili smo šta govori podatak da u BiH djeluje 488 online medija: Iza "portaloida" najčešće stoje političke opcije.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada piše: Doček Nove godine u Sarajevu od Rimljana do danas.

Snažan temelj za buduće izazove i nove projekte: Publika i dalje vjeruje Narodnom pozorištu Tuzla.

Za posljednji vikend 2025. godine zakazan je popularni "Hasetov klasik". Nekadašnji kapiten FK Sarajevo Amer Dupovac govorio je za "Dnevni avaz" o značaju i tradiciji "Hasetovog klasika".

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