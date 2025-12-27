Mitropolit Dimitrije posjetio Jablanicu: Dogovoreni koraci za realizaciju donacije od 60.000 eura

Općinu Jablanica u petak je posjetio mitropolit Dimitrije sa sveštenstvom, a na sastanku s općinskim načelnikom Emirom Muratovićem i općinskom administracijom dogovoreni su budući koraci u realizaciji donacije vrijedne 60.000 eura.

Mitropolit Dimitrije, sveštenstvo i načelnik Muratović obišli su, zajedno s mještanima, put prema selu Dobrigošće, mjesnu kapelu i groblje, te posjetili obitelji kojima je pomoć dodijeljena.

Pomoć porodicama

Od 60.000 eura koje su namijenjene za Jablanicu, 40.000 eura će se utrošiti za sanaciju puta prema selu Dobrigošće, dok će 20.000 eura biti utrošeno za pomoć obiteljima Manigoda i Kuribak.

Obitelj Kuribak donaciju je dobila u vidu mašina za rad, budući da im je u poplavama sve uništeno, dok je obitelj Manigoda, na čijoj kući je obnovljen krov od sredstava Fonda za izbjegle, raseljene osobe i suradnju sa Srbima u regiji AP Vojvodina, dobila sredstva za obnovu i opremanje kuće.

Podsjetimo, u listopadu ove godine u Gradskoj upravi Konjic potpisan je ugovor o donacijama između Srpske pravoslavne crkve i 12 domaćinstava koja su u poplavama imala štete na imovini.

Starješina Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru o. Duško Kojić kaže da ova pomoć nije samo materijalna, već znak očinske brige Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Porfirija koji u teškim trenucima misli na svakog čovjeka i želi da nitko ne ostane sam u svojoj boli.

- Patrijarh nas neprestano podsjeća da je ljudska patnja iznad svih podjela i da je naša kršćanska dužnost da budemo uz one koji trpe, gdje god da se nalaze. Kao svećenik, imam čast da prenesem tu poruku blizine, solidarnosti i molitve, sa željom da ova pomoć donese makar malo utjehe i nade onima koji su prolazili i prolaze kroz ove teške trenutke - poručio je.

Kada je u pitanju realizacija donacije, naglašava da je sve rađeno u suradnji s načelnikom Jablanice, a ranije i s načelnikom Konjica.

- Sada su se stvorili uvjeti da se ova pomoć realizira. Tu je pomoć za obitelj Manigoda i obitelj Kuribak. Obitelji Manigoda obnavlja se krov na kući i moraju se obaviti grubi radovi, kao i kupovina namještaja. Obitelj Kuribak će dobiti motokultivator, testeru, trimer i sve ono što im je potrebno jer ljudi žive od svog rada, a prilikom poplava su im uništeni garaža i radionica u kojoj su im stajali alati. Oni su rekli da im je to najbitnije - kaže o. Duško Kojić, dodajući da je Općina Jablanica preuzela posao izgradnje potpornog zida za obitelj Manigoda.

- Ovo je za našu općinu veliko s obzirom na to da imamo velike štete koje je elementarna nepogoda učinila. Ovaj projekt za put prema naselju Dobrigošće nama mnogo znači jer s ovih 40.000 eura ćemo riješiti taj problem - kaže načelnik Muratović, dodajući da su danas definirani svi detalji oko izgradnje puta i da u narednom periodu kreće izvođenje radova koji bi mogli biti završeni krajem siječnja naredne godine.

Ljudi se vraćaju

U Dobrigošću ima stanovnika, kao i ljudi koji se vraćaju na ovo područje, a Muratović smatra da će se nakon rekonstrukcije puta stvoriti preduvjeti da se ljudi vraćaju na svoja vjekovna ognjišta koje su povremeno posjećivali.

Muratović se osvrnuo i na period od elementarne nepogode do danas, rekavši da su bile ogromne štete.

- Štete u financijskom smislu su bile 123 milijuna maraka, a ono što je bilo u ingerencijama općine da se rekonstruira je u vrijednosti od 50 milijuna maraka. Imali smo potrebu da riješimo 35 stambenih objekata za obitelji koje su imale oštećenja i čiji domovi su bili neuvjetni za život, dok smo imali još 671 prijavu o oštećenjima i nije bilo mjesne zajednice koja nije bila pogođena - navodi Muratović.

Naglašava da je tijekom 2025. godine mnogo toga urađeno. Riješena su sva stambena pitanja za sve koji su ostali bez domova, a isplaćen je i veliki dio odštete onima koji su imali manja oštećenja.

- Nije bio niti jedan lokalni i nekategorisani put koji nije doživio oštećenja. Dosta njih je urađeno, a nadam se da ćemo tijekom 2026. sve uspjeti završiti. Imali smo štetu od 50 milijuna maraka i to govori u prilog činjenici da je bilo nemoguće sve riješiti. Jablanica nema financijska sredstva kako bi to sve sama izvela. Imali smo podršku raznih partnera, pa tako i sa SPC s kojima smo uradili ovaj infrastrukturni projekt i dva objekta za naše sugrađane - ističe Muratović.

Na kraju naglašava da su zadovoljni onim što je urađeno u 2025. godini, ali i da ih čeka mnogo posla u narednoj godini.

Zahvalni SPC

Branislav Manigoda, porijeklom iz naselja Dobrigošća, zahvalio je Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Općini Jablanica kazavši da u naselju nema puno stanovnika, ali da selo živi s obzirom na to da mnogi imaju imanja i koriste ih.

- Ova pomoć je od velike važnosti za nas - naglašava Manigoda.

Muhamed Idrizović, također porijeklom iz Dobrigošća, a stanovnik Jablanice, koji ima imanje u tom selu kaže da je put desetljećima u lošem stanju i da se i odavno tražilo rješenje za ovaj put, ali da ga nije bilo.

- Jako smo zadovoljni. Zahvalni smo SPC na vrijednoj donaciji, ali i općinskom načelniku koji je koordinirao da ova pomoć ode baš za taj put - kaže Idrizović.