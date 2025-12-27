Tuzla: Paketići za djecu u Domu za djecu bez roditeljskog staranja i Pedijatriji UKC-a

U duhu solidarnosti, zajedništva i istinske brige za one najmlađe, danas je u Tuzli realizovana još jedna humana akcija u organizaciji Udruženja Zmajevo srce, koje kontinuirano radi sa djecom sa Downovim sindromom i djecom sa invaliditetom, zajedno sa prijateljima i partnerima koji godinama dijele iste vrijednosti.
Uz nesebičnu podršku MK Salines Tuzla, ATV Konjuh Tuzla, Vrtića Kiki Tuzla, te dugogodišnje prijateljice Kluba i žene velikog humanog srca Rusejle Halilović, podijeljeni su paketići djeci oboljeloj od malignih bolesti i ostaloj djeci koja leže na Pedijatriji UKC-a Tuzla, kao i štićenicima JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.
Posebnu emociju i snagu cijeloj priči dali su Djed Mraz Saša i Mrazica Irmela, koji su s mnogo radosti dijelili paketiće.
Njih dvoje, i sami osobe sa Downovim sindromom, postali su najljepši simbol ove akcije – dokaz da su inkluzija, ljubav i toplina vrijednosti koje se žive, a ne samo izgovaraju.
Ogroman odaziv građana, kakav se ne pamti ranijih godina, dao je dodatnu težinu ovoj humanoj priči. Nikada kao ove – Tuzla je pokazala koliko veliko srce ima.
Snažnu poruku solidarnosti poslali su i heroji u bijelom, zdravstveni radnici koji su, uprkos svakodnevnim izazovima, bili dio ove akcije i svojim prisustvom dali dodatnu toplinu i ljudskost cijelom događaju.
Ova akcija nije bila samo podjela poklona, već poruka pažnje, nade i bliskosti. U osmijesima djece još jednom se potvrdilo koliko malo treba da bi se učinilo mnogo – kada se ljudi okupe oko dobrote.
Ova prelijepa priča iz Tuzle odavno je prerasla lokalne okvire i dobila snažnu podršku širom cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Prenosi se dalje – od čovjeka do čovjeka, od srca do srca – kao dokaz da humanost nema granice. Naše je samo ono što damo.
- Klub Zmajevo srce i njegovi prijatelji još jednom su pokazali da humanost nema rok trajanja i da su djeca, bez obzira na okolnosti, uvijek naša zajednička odgovornost. Zajedno – srcem - saopćili su organizatori ove akcije.