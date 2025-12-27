Putin čestitao Dodiku Novu godinu: Evo šta mu je poručio

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je lideru SNSD-a Miloradu Dodiku Novu godinu i Božić.

- Poštovani gospodine Dodik! Čestitam Vam Novu godinu i Božić. Uvijek s posebnim uzbuđenjem i nadom radujemo se ovim svijetlim praznicima, trudimo se da njihovu toplinu podijelimo s našim voljenim i najbližim, s drugovima i prijateljima. Iskreno vjerujemo da će se naši dobri snovi i namjere sigurno ostvariti i da će predstojeća godina donijeti promjene nabolje - naveo je Putin.

On je Dodiku poželio dobro zdravlje i uspjeh.

Lider SNSD-a Milorad Dodik zahvalio je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu na srdačnim čestitkama povodom Nove godine.

Čestitku ruskog predsjednika Dodik je objavio na mreži X.