Nakon što je objavila diplomu, svi su primijetili nelogičnosti: Nikolina Šljivić diplomirala u nedjelju

Narodna poslanica Ujedinjene Srpske Nikolina Šljivić i vršiteljica dužnosti zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a objavila je svoju diplomu, nakon višednevnih spekulacija u javnosti da nema visoko obrazovanje. Ipak, ubrzo su uočene brojne nelogičnosti u samom dokumentu.
Na diplomi Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, sa Poslovnog i pravnog fakulteta, jasno je naznačen datum izdavanja – 27. januar 2019. godine. Tog dana, kako su primijetili brojni korisnici društvenih mreža, bila je nedjelja, odnosno neradni dan, što je otvorilo pitanje kako je diploma mogla biti izdata kada fakulteti ne rade. Iako se tehnički takva mogućnost ne isključuje, ovakva praksa je rijetka, a dodatni detalji dodatno su pojačali sumnje.
Na dokumentu se navodi i da je Šljivić fakultet upisala u akademskoj 2015/2016. godini, dok je studije završila 15. juna 2018. godine, sa ukupno 240 ECTS bodova, što odgovara četverogodišnjem studiju. To znači da je osnovne studije završila za kraće vrijeme nego što je propisano, i to sa prosječnom ocjenom 6,91, zbog čega se ne može govoriti o ubrzanom studiranju na osnovu izuzetnih rezultata.
Kontroverze u vezi s njenim obrazovanjem intenzivirane su nakon imenovanja na funkciju zamjenice direktora entitetske javne institucije.
Opozicioni političari tvrdili su da je Šljivić po struci frizerka, dok je njen stranački lider potom naveo da ona posjeduje diplomu pravnika Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda.
Ubrzo su se oglasili i predstavnici tog univerziteta, saopćivši da Nikolina Šljivić nikada nije bila njihov student. Kao odgovor na te tvrdnje, Šljivić je u javnosti objavila diplomu sa potpisom istog univerziteta, tvrdeći da je fakultet koji je završila kasnije promijenio naziv i postao Univerzitet MB.
Međutim, za Srpskainfo.com je s univerziteta potvrđeno da se Poslovni i pravni fakultet 2021. godine „preselio na novoosnovani MB Univerzitet“, te da od tada više nije njihova pridružena članica, dok je to ranije bio. Upravo zbog toga ostaje nejasno kako Šljivić posjeduje diplomu, s obzirom na tvrdnje da nikada nije bila student Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.
Pored spornih pitanja u vezi s obrazovanjem, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula je i postupak provjere mogućeg sukoba interesa. Ispituje se da li su funkcije zamjenice direktora i narodne poslanice u Narodnoj skupštini RS-a nespojive prema Izbornom zakonu BiH.