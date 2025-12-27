Nakon što je objavila diplomu, svi su primijetili nelogičnosti: Nikolina Šljivić diplomirala u nedjelju

Narodna poslanica Ujedinjene Srpske Nikolina Šljivić i vršiteljica dužnosti zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a objavila je svoju diplomu, nakon višednevnih spekulacija u javnosti da nema visoko obrazovanje. Ipak, ubrzo su uočene brojne nelogičnosti u samom dokumentu.

Na diplomi Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, sa Poslovnog i pravnog fakulteta, jasno je naznačen datum izdavanja – 27. januar 2019. godine. Tog dana, kako su primijetili brojni korisnici društvenih mreža, bila je nedjelja, odnosno neradni dan, što je otvorilo pitanje kako je diploma mogla biti izdata kada fakulteti ne rade. Iako se tehnički takva mogućnost ne isključuje, ovakva praksa je rijetka, a dodatni detalji dodatno su pojačali sumnje.

Na dokumentu se navodi i da je Šljivić fakultet upisala u akademskoj 2015/2016. godini, dok je studije završila 15. juna 2018. godine, sa ukupno 240 ECTS bodova, što odgovara četverogodišnjem studiju. To znači da je osnovne studije završila za kraće vrijeme nego što je propisano, i to sa prosječnom ocjenom 6,91, zbog čega se ne može govoriti o ubrzanom studiranju na osnovu izuzetnih rezultata.